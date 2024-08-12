Лунин - в заявке Реала на Суперкубок УЕФА

" Реал " назвал официальную заявку из игроков, которые отправятся на матч за Суперкубок УЕФА против "Аталанты".

Всего в заявке 24 игрока, есть в списке и украинский вратарь Андрей Лунин.

Напомним, что матч "Реал" - "Аталанта" состоится в среду, 14 августа, в Варшаве. Начало в 22.00.