Лунин - в заявке Реала на Суперкубок УЕФА
Матч состоится в среду
Getty Images/Global Images Ukraine
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Всего в заявке 24 игрока, есть в списке и украинский вратарь Андрей Лунин.
Напомним, что матч "Реал" - "Аталанта" состоится в среду, 14 августа, в Варшаве. Начало в 22.00.
????✅ ¡Nuestros convocados para la Supercopa de Europa!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 12, 2024
???? @Atalanta_BC#SuperCup pic.twitter.com/jdLzYL4nSW
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