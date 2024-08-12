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Лунин - в заявке Реала на Суперкубок УЕФА

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Матч состоится в среду

Лунин - в заявке Реала на Суперкубок УЕФА

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

"Реал" назвал официальную заявку из игроков, которые отправятся на матч за Суперкубок УЕФА против "Аталанты".

Всего в заявке 24 игрока, есть в списке и украинский вратарь Андрей Лунин.

Напомним, что матч "Реал" - "Аталанта" состоится в среду, 14 августа, в Варшаве. Начало в 22.00.

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