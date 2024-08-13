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Довбик – самый дорогой игрок в текущем составе Ромы

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Первый украинец в клубе возглавил рейтинг по трансферной оценке

Довбик – самый дорогой игрок в текущем составе Ромы

Getty Images/Global Images Ukraine

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Экс-бомбардир "Жироны" сразу после перехода стал самым ценным активом "волков" среди футболистов. Его стоимость оценивается в 35 млн евро. Он обогнал конкурента по позиции Темми Абрахама (30 млн).

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Далее четыре игрока делят 3-ю строчку с оценкой в ​​25 млн. Это Джанлука Манчини, Лоренцо Пеллегрини, Эван Ндика и Матиас Суле. Трансферная стоимость Брайана Кристанте и Пауло Дибалы составляет 20 млн.

Топ-10 замыкают Эдоардо Бове и Энцо Ле Фе – по 18 млн. евро.

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Артем Довбик ФК Рома
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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