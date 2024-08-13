Довбик – самый дорогой игрок в текущем составе Ромы

Экс-бомбардир "Жироны" сразу после перехода стал самым ценным активом "волков" среди футболистов. Его стоимость оценивается в 35 млн евро. Он обогнал конкурента по позиции Темми Абрахама (30 млн).

Далее четыре игрока делят 3-ю строчку с оценкой в ​​25 млн. Это Джанлука Манчини, Лоренцо Пеллегрини, Эван Ндика и Матиас Суле. Трансферная стоимость Брайана Кристанте и Пауло Дибалы составляет 20 млн.

Топ-10 замыкают Эдоардо Бове и Энцо Ле Фе – по 18 млн. евро.