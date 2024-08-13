Довбик – самый дорогой игрок в текущем составе Ромы
Первый украинец в клубе возглавил рейтинг по трансферной оценке
Getty Images/Global Images Ukraine
Экс-бомбардир "Жироны" сразу после перехода стал самым ценным активом "волков" среди футболистов. Его стоимость оценивается в 35 млн евро. Он обогнал конкурента по позиции Темми Абрахама (30 млн).
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Далее четыре игрока делят 3-ю строчку с оценкой в 25 млн. Это Джанлука Манчини, Лоренцо Пеллегрини, Эван Ндика и Матиас Суле. Трансферная стоимость Брайана Кристанте и Пауло Дибалы составляет 20 млн.
Топ-10 замыкают Эдоардо Бове и Энцо Ле Фе – по 18 млн. евро.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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