Президент Лехии: Мы рады видеть Царенко в футболке нашего клуба
В польском клубе прокомментировали аренду украинского хавбека
Фото: lechia.pl
Полузащитник "Динамо" Антон Царенко проведет сезон-2024/25 на правах аренды в "Лехии" из Гданьска. Президент польского клуба Паоло Урфер поделился мыслями после подписания украинца.
"Навыки, темп, контроль и техника этого игрока просто невероятны. Его небольшой рост делает его сильнее благодаря его стилю игры, и мы все рады видеть его в футболке нашего клуба.
Мы очень усердно работаем над тем, чтобы продолжать привлекать лучших талантов к этому клубу, и для нас большая честь за доверие, проявленное президентом Игорем Суркисом к нашему проекту", - приводит слова Урфера официальный сайт клуба.
Также добавим, что в составе "Лехии" уже выступают 5 украинцев: Богдан Сарнавский, Иван Желизко, Сергей Булеца, Максим Хлань и Богдан Вьюнник.
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