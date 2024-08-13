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Президент Лехии: Мы рады видеть Царенко в футболке нашего клуба

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В польском клубе прокомментировали аренду украинского хавбека

Президент Лехии: Мы рады видеть Царенко в футболке нашего клуба

Фото: lechia.pl

Новина українською

Полузащитник "Динамо" Антон Царенко проведет сезон-2024/25 на правах аренды в "Лехии" из Гданьска. Президент польского клуба Паоло Урфер поделился мыслями после подписания украинца.

"Навыки, темп, контроль и техника этого игрока просто невероятны. Его небольшой рост делает его сильнее благодаря его стилю игры, и мы все рады видеть его в футболке нашего клуба.

Мы очень усердно работаем над тем, чтобы продолжать привлекать лучших талантов к этому клубу, и для нас большая честь за доверие, проявленное президентом Игорем Суркисом к нашему проекту", - приводит слова Урфера официальный сайт клуба.

Также добавим, что в составе "Лехии" уже выступают 5 украинцев: Богдан Сарнавский, Иван Желизко, Сергей Булеца, Максим Хлань и Богдан Вьюнник.

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Динамо (Киев) Лехия (Гданьск) Антон Царенко
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Источник:
lechia.pl
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Консул (Звягель )
13.08.2024 в 13:11
Непоганий гравець
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Комментарии 1
Консул (Звягель )
13.08.2024 в 13:11
Непоганий гравець
Ответить
0
0

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