Президент Лехии: Мы рады видеть Царенко в футболке нашего клуба

Полузащитник "Динамо" Антон Царенко проведет сезон-2024/25 на правах аренды в "Лехии" из Гданьска. Президент польского клуба Паоло Урфер поделился мыслями после подписания украинца.

"Навыки, темп, контроль и техника этого игрока просто невероятны. Его небольшой рост делает его сильнее благодаря его стилю игры, и мы все рады видеть его в футболке нашего клуба.

Мы очень усердно работаем над тем, чтобы продолжать привлекать лучших талантов к этому клубу, и для нас большая честь за доверие, проявленное президентом Игорем Суркисом к нашему проекту", - приводит слова Урфера официальный сайт клуба.