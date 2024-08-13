Жирона отклонила предложения по Цыганкову, не уведомив игрока. Виктор "удивлен и раздосадован"
Между сторонами назревает конфликт?
twitter.com/GironaFC_
Украинский вингер "Жироны" Виктор Цыганков "удивлен и раздосадован" поведеним руководством клуба в летнее трансферное окно.
Как сообщает авторитетное испанское издание AS, все дело в том, что этим летом в "Жирону" приходили несколько предложений, в том числе и от клубов АПЛ, но все они были отклонены. При этом не просто отклонены, но о них украинец даже не был поставлен в известность.
В связи с этим украинец, который с 1 августа работает с новым агентом, и проявляет недовольство и в ближайшее время намерен обсудить ситуацию и свое будущее с руководством клуба.
Также издание пишет, что сам Виктор хотел бы перебраться в АПЛ, в особенности его привлекает Лондон, к тому же ситуация подогревается тем, что именно в АПЛ есть "денежные" клубы, которые потенциально могут выплатить за него клаусулу в размере 30 млн евро.
Идти на конфликт с "Жироной" 26-летний украинец не хочет, и надеется, что он сможет еще до закрытия трансферного окна "уйти через парадную дверь", чтобы все стороны остались довольны.
В сезоне 2023/24 Виктор Цыганков провел 34 матча на клубном уровне, отметившись 8 забитыми мячами и 7 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.
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