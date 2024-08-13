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Жирона отклонила предложения по Цыганкову, не уведомив игрока. Виктор "удивлен и раздосадован"

Наши за границей

Между сторонами назревает конфликт?

Жирона отклонила предложения по Цыганкову, не уведомив игрока. Виктор "удивлен и раздосадован"

twitter.com/GironaFC_

Новина українською

Украинский вингер "Жироны" Виктор Цыганков "удивлен и раздосадован" поведеним руководством клуба в летнее трансферное окно.

Как сообщает авторитетное испанское издание AS, все дело в том, что этим летом в "Жирону" приходили несколько предложений, в том числе и от клубов АПЛ, но все они были отклонены. При этом не просто отклонены, но о них украинец даже не был поставлен в известность.

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В связи с этим украинец, который с 1 августа работает с новым агентом, и проявляет недовольство и в ближайшее время намерен обсудить ситуацию и свое будущее с руководством клуба.

Также издание пишет, что сам Виктор хотел бы перебраться в АПЛ, в особенности его привлекает Лондон, к тому же ситуация подогревается тем, что именно в АПЛ есть "денежные" клубы, которые потенциально могут выплатить за него клаусулу в размере 30 млн евро.

Идти на конфликт с "Жироной" 26-летний украинец не хочет, и надеется, что он сможет еще до закрытия трансферного окна "уйти через парадную дверь", чтобы все стороны остались довольны.

В сезоне 2023/24 Виктор Цыганков провел 34 матча на клубном уровне, отметившись 8 забитыми мячами и 7 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.

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Виктор Цыганков Жирона
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Источник:
AS
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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JudgeDredd (Киев)
13.08.2024 в 18:08
А чому тут дивуватися? "Жирона " входить до "Сіті групп", при цьому "Мансіті" планів щодо Циганкова не має (принаймі наразі), але і посилювати конкурентів не збирається.
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Комментарии 6
JudgeDredd (Киев)
13.08.2024 в 18:08
А чому тут дивуватися? "Жирона " входить до "Сіті групп", при цьому "Мансіті" планів щодо Циганкова не має (принаймі наразі), але і посилювати конкурентів не збирається.
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alex.belogubko (одесса)
13.08.2024 в 17:44
жирона будет во 2 десятке
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
13.08.2024 в 17:48
А то и в третьей
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Вarcelinius
13.08.2024 в 18:40
Нее, в Сегунду она не вылетит.
 
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Вarcelinius
13.08.2024 в 17:20
Пздц Жироне без Довбика, Савио, Коуту и Цыгана.
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Gican85 (Киев)
13.08.2024 в 17:08
Если переписываете ность с иностранного источника, так хоть переводите правильно, нужно писать: " удивленА и раздосадованА"
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