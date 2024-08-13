У агента Лунина сейчас нет предложений по игроку от топ-клубов

У агента украинского голкипера "Реала" Андрея Лунина Жорже Мендеша на данный момент нет предложений по игроку из топ-клубов, пишет Defensa Central.

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Изначально агент предлагал услуги "Челси", но лондонский клуб в итоге подписал другого вратаря – Филиппа Йоргенсена из "Вильярреала".

Также в последнее время был вариант с переходом украинца в "Ливерпуль", однако "красные", в итоге сделали свой выбор в пользу Георги Мамардашвили из "Валенсии". По данным испанским СМИ, этот трансфер ожидается в ближайшее время.

Жорже Мендеш продолжает искать Лунину топ-клуб, однако до закрытия трансферного окна остается все меньше времени.

Поэтому, по данным издания, агент уже дал понять руководству "Реала", что готов также работать над новым контрактом украинца. Вероятно, это произойдет уже после матча за суперкубка УЕФА, который состоится в ближайшую среду.

Напомним, что текущее соглашение украинца с "реалом" рассчитано до лета 2025 года.