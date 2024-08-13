Трабзонспор официально объявил о трансфере Батагова. ВИДЕО

Центральный защитник "Зари" Арсений Батагов перешел в "Трабзонспор".

О трансфере одновременно объявили оба клуба.

Срок действия контракта пока неизвестен. В своей новой команде Арсений будет играть под номером 44.

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По данным СМИ, турецкий клуб заплатил луганчанам за этот трансфер 1,8 миллиона евро.

Батагов защищал цвета "Зари" с июля 2022 года. С тех пор он провел 63 матча за луганский клуб, в которых забил 3 гола и отдал 4 ассиста.

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Арсений является игроком молодежной сборной Украины U-21. Также этим летом он дебютировал в составе олимпийской сборной Украины U-23.