  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Анчелотти: Лунин? Андрей - часть нашей команды
В тренде

Анчелотти: Лунин? Андрей - часть нашей команды

Наши за границей

Традиционный тренерский ответ. Или нет?

Анчелотти: Лунин? Андрей - часть нашей команды

Goal

Новина українською

На пресс-конференции перед матчем за Суперкубок УЕФА против "Аталанты" главному тренеру "Реала" Карло Анчелотти задали вопрос о ситуации с голкипером команды Андреем Луниным.

Читайте такжеУ агента Лунина сейчас нет предложений по игроку от топ-клубов

Дон Карло в лучших итальянских тренерских традициях так ответил на этот вопрос:

"Лунин? У нас в команде лучшие вратари, защитники, хавбеки и форварды. Андрей – часть нашей команды", – сказал Анчелотти.

Напомним, что украинец еще не продлил контракт, который истекает через год, и по слухам, может покинуть команду.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
По теме
yellow-arrow
Трабзонспор официально объявил о трансфере Батагова. ВИДЕО
yellow-arrow
У агента Лунина сейчас нет предложений по игроку от топ-клубов
yellow-arrow
Жирона отклонила предложения по Цыганкову, не уведомив игрока. Виктор "удивлен и раздосадован"
Карло Анчелотти Реал (Мадрид) Андрей Лунин
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Marca
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости