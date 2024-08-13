Анчелотти: Лунин? Андрей - часть нашей команды
Традиционный тренерский ответ. Или нет?
Goal
На пресс-конференции перед матчем за Суперкубок УЕФА против "Аталанты" главному тренеру "Реала" Карло Анчелотти задали вопрос о ситуации с голкипером команды Андреем Луниным.
Дон Карло в лучших итальянских тренерских традициях так ответил на этот вопрос:
"Лунин? У нас в команде лучшие вратари, защитники, хавбеки и форварды. Андрей – часть нашей команды", – сказал Анчелотти.
Напомним, что украинец еще не продлил контракт, который истекает через год, и по слухам, может покинуть команду.
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Источник:Marca
Опубликовал: Михаил Черныш
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