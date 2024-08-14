Цыганков не сыграет за Жирону в первом матче сезона

Украинский полузащитник "Жироны" Виктор Цыганков пропустит матч 1-го тура испанской Ла Лиги против "Бетиса".

26-летний украинец оказался вне заявки "бело-красных" на выездной поединок из-за вирусной инфекции, сообщает клубная пресс-служба. По этой же причине не сыграют Ману Вальехо и Валери Фернандес.

Матч "Бетис" - "Жирона" состоится в четверг, 15 августа. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:30 по киевскому времени.

Напомним, в минувшем сезоне Цыганков провел 34 матча за "Жирону" во всех турнирах, в которых забил 8 голов и отдал 7 ассистов.