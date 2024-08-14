  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Цыганков не сыграет за Жирону в первом матче сезона
В тренде

Цыганков не сыграет за Жирону в первом матче сезона

Наши за границей

Украинец не восстановился от болезни

Цыганков не сыграет за Жирону в первом матче сезона

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский полузащитник "Жироны" Виктор Цыганков пропустит матч 1-го тура испанской Ла Лиги против "Бетиса".

26-летний украинец оказался вне заявки "бело-красных" на выездной поединок из-за вирусной инфекции, сообщает клубная пресс-служба. По этой же причине не сыграют Ману Вальехо и Валери Фернандес.

Матч "Бетис" - "Жирона" состоится в четверг, 15 августа. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:30 по киевскому времени.

Напомним, в минувшем сезоне Цыганков провел 34 матча за "Жирону" во всех турнирах, в которых забил 8 голов и отдал 7 ассистов.

Читайте такжеЖирона отклонила предложения по Цыганкову, не уведомив игрока. Виктор "удивлен и раздосадован"
По теме
yellow-arrow
Анчелотти: Лунин? Андрей - часть нашей команды
yellow-arrow
Трабзонспор официально объявил о трансфере Батагова. ВИДЕО
yellow-arrow
У агента Лунина сейчас нет предложений по игроку от топ-клубов
Бетис (Севилья) Виктор Цыганков Жирона
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Girona FC
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости