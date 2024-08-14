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Русин отыграл 80 минут, но не помог. Сандерленд вылетел от Престона из Кубка Лиги

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В Англии начинается сезон

Русин отыграл 80 минут, но не помог. Сандерленд вылетел от Престона из Кубка Лиги

фото из соцсетей

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Во вторник, 13 августа, состоялись поединки 1-го раунда (1/64 финала) Кубка английской лиги.

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В одном из поединков "Сандерленд" Назария Русина на выезде играл против "Престона".

Украинский форвард вышел в стартовом составе свое команды и провел на поле 80 минут, после чего был заменен и ничем не смог помочь своей команды.

В итоге "черные коты" проиграли 0:2 и вылетели из турнира.

Оставшиеся матчи 1-го раунда и жеребьевка 2-го раунда пройдут вечером 14 августа.

Кубок английской лиги 2024/25
1-й раунд (1/64 финала), 13 августа
"Престон" – "Сандерленд" – 2:0
Голы: Ледсон, 37, Фрекьер, 70
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