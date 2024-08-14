Лунин остался в запасе Реала на матч за Суперкубок УЕФА. Мбаппе дебютирует за мадридцев
В старте сливочных ожидаемо выйдет Тибо Куртуа
Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 14 августа, в Варшаве состоится матч за Суперкубок УЕФА, в котором сойдутся победитель Лиги чемпионов "Реал" и победитель Лиги Европы – "Аталанта".
Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин – в заявке на матч, но начнет поединок в запасе. Место в стартовом составе мадридцев займет Тибо Куртуа.
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Напомним, что матч начнется в 22:00, а UA-Футбол проведет
????✅ Our starting XI!— Real Madrid C.F. ???????????????? (@realmadriden) August 14, 2024
???? @Atalanta_BC#SuperCup pic.twitter.com/TJevpSPLak
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14.08.2024 в 21:12
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