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Лунин остался в запасе Реала на матч за Суперкубок УЕФА. Мбаппе дебютирует за мадридцев

Наши за границей
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В старте сливочных ожидаемо выйдет Тибо Куртуа

Лунин остался в запасе Реала на матч за Суперкубок УЕФА. Мбаппе дебютирует за мадридцев

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 14 августа, в Варшаве состоится матч за Суперкубок УЕФА, в котором сойдутся победитель Лиги чемпионов "Реал" и победитель Лиги Европы – "Аталанта".

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин – в заявке на матч, но начнет поединок в запасе. Место в стартовом составе мадридцев займет Тибо Куртуа.

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Напомним, что матч начнется в 22:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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1 голосов
Комментарии
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download1 (huyersk)
14.08.2024 в 21:12
А віддячити Андрієві за минулий сезон? Це що, такий важливий фінал ??? ПОк идькі немає слів.. Андрій йди взимку звідти вільним агентом!
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Комментарии 2
download1 (huyersk)
14.08.2024 в 21:12
А віддячити Андрієві за минулий сезон? Це що, такий важливий фінал ??? ПОк идькі немає слів.. Андрій йди взимку звідти вільним агентом!
Ответить
0
0
Morphyk7 (Черновцы)
14.08.2024 в 21:08
Які новини
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