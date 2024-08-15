Лунин завоевал свой 10-й трофей в составе Реала
Юбилейный выигранный турнир
Getty Images/Global Images Ukraine
С начала 2022 года украинский вратарь завоевал уже 10 трофеев в футболке "сливочных". Полный перечень соревнований, покорившихся экс-киперу "Зари" и "Днепра" в составе "королевского клуба" выглядит следующим образом:
- Ла Лига: 2021/22, 202/24
- Кубок Испании: 2022/23
- Суперкубок Испании: 2021, 2023
- Лига Чемпионов: 2021/22, 2023/24
- Суперкубок УЕФА: 2022, 2024
- Клубный чемпионат мира: 2022
В предыдущем сезоне Андрей провел во всех турнирах 30 матчей и пропустил 28 голов.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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