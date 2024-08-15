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Лунин завоевал свой 10-й трофей в составе Реала

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Юбилейный выигранный турнир

Лунин завоевал свой 10-й трофей в составе Реала

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

С начала 2022 года украинский вратарь завоевал уже 10 трофеев в футболке "сливочных". Полный перечень соревнований, покорившихся экс-киперу "Зари" и "Днепра" в составе "королевского клуба" выглядит следующим образом:

  • Ла Лига: 2021/22, 202/24
  • Кубок Испании: 2022/23
  • Суперкубок Испании: 2021, 2023
  • Лига Чемпионов: 2021/22, 2023/24
  • Суперкубок УЕФА: 2022, 2024
  • Клубный чемпионат мира: 2022

В предыдущем сезоне Андрей провел во всех турнирах 30 матчей и пропустил 28 голов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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