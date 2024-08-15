Лунин завоевал свой 10-й трофей в составе Реала

С начала 2022 года украинский вратарь завоевал уже 10 трофеев в футболке "сливочных". Полный перечень соревнований, покорившихся экс-киперу "Зари" и "Днепра" в составе "королевского клуба" выглядит следующим образом:

Ла Лига: 2021/22, 202/24

2021/22, 202/24 Кубок Испании: 2022/23

2022/23 Суперкубок Испании: 2021, 2023

2021, 2023 Лига Чемпионов: 2021/22, 2023/24

2021/22, 2023/24 Суперкубок УЕФА: 2022, 2024

2022, 2024 Клубный чемпионат мира: 2022

В предыдущем сезоне Андрей провел во всех турнирах 30 матчей и пропустил 28 голов.