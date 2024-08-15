Мудрик: Люди еще не видели всего, что я умею. Со временем вы увидите меня с лучшей стороны

Вингер "Челси" в интервью клубному сайту рассказал о своих трудностях и стремлениях развиваться.

“Люди еще не видели всего, что я умею. Впереди еще много интересного. Я много работаю на поле и вне его. Иногда ты очень сильно хочешь чего-нибудь, но только в нужный момент это происходит. Вы можете слишком сильно стараться, поэтому нужно найти баланс и добьетесь успеха. Я уверен, что со временем вы увидите меня с лучшей стороны".

"Футбол Марески? Мне это нравится, потому что наш стиль игры очень похож на то, во что все – и я в том числе – хотят играть. Под его руководством мы сможем показать свое качество. Его стиль игры точно поможет мне. Давайте доверимся процессу, а затем будем наслаждаться матчами.

Чего я хочу достичь? Я не хочу делать для себя никаких прогнозов. Я просто фокусируюсь на командных целях, упорно работаю, сохраняю терпение, продолжаю верить, и успех будет ждать нас”, – считает вингер.