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Мудрик: Люди еще не видели всего, что я умею. Со временем вы увидите меня с лучшей стороны

Наши за границей

Михаил еще себя покажет

Мудрик: Люди еще не видели всего, что я умею. Со временем вы увидите меня с лучшей стороны

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вингер "Челси" в интервью клубному сайту рассказал о своих трудностях и стремлениях развиваться.

“Люди еще не видели всего, что я умею. Впереди еще много интересного. Я много работаю на поле и вне его. Иногда ты очень сильно хочешь чего-нибудь, но только в нужный момент это происходит. Вы можете слишком сильно стараться, поэтому нужно найти баланс и добьетесь успеха. Я уверен, что со временем вы увидите меня с лучшей стороны".

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"Футбол Марески? Мне это нравится, потому что наш стиль игры очень похож на то, во что все – и я в том числе – хотят играть. Под его руководством мы сможем показать свое качество. Его стиль игры точно поможет мне. Давайте доверимся процессу, а затем будем наслаждаться матчами.

Чего я хочу достичь? Я не хочу делать для себя никаких прогнозов. Я просто фокусируюсь на командных целях, упорно работаю, сохраняю терпение, продолжаю верить, и успех будет ждать нас”, – считает вингер.

В воскресенье "Челси" стартует в АПЛ поединком против "Манчестер Сити".

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Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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Источник:
Челсі
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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Gican85 (Киев)
15.08.2024 в 09:00
Да пора бы уже и показать, а то будешь со скамейки запасных на пальцах показывать
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Комментарии 1
Gican85 (Киев)
15.08.2024 в 09:00
Да пора бы уже и показать, а то будешь со скамейки запасных на пальцах показывать
Ответить
0
1

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