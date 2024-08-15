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Лунин отреагировал на победу Реала в матче за Суперкубок УЕФА

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Мадридцы обыграли "Аталанту"

Лунин отреагировал на победу Реала в матче за Суперкубок УЕФА

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Мадридский "Реал" в шестой раз стал обладателем Суперкубка УЕФА, обыграв "Аталанту" из Бергамо (2:0). Голы забили Федерико Вальверде и звездный новичок Килиан Мбаппе.

Украинский вратарь "сливочных" Андрей Лунин отреагировал на победу своей команды.

"Чемпионы Суперкубка", - написал Лунин в своем Instagram, прикрепив серию фотографий.

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Аталанта (Бергамо) Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Источник:
Instagram
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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MaximSK (Киев)
15.08.2024 в 10:03
Его наверное устраивает такая роль, быть в великом клубе завоевывать титулы, но быть постоянным дублером, хотя летом были шансы уйти в другой клуб, где можно было стать основным вратарем.
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Комментарии 1
MaximSK (Киев)
15.08.2024 в 10:03
Его наверное устраивает такая роль, быть в великом клубе завоевывать титулы, но быть постоянным дублером, хотя летом были шансы уйти в другой клуб, где можно было стать основным вратарем.
Ответить
0
0

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