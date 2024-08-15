Лунин отреагировал на победу Реала в матче за Суперкубок УЕФА
Мадридцы обыграли "Аталанту"
Getty Images/Global Images Ukraine
Мадридский "Реал" в шестой раз стал обладателем Суперкубка УЕФА, обыграв "Аталанту" из Бергамо (2:0). Голы забили Федерико Вальверде и звездный новичок Килиан Мбаппе.
Украинский вратарь "сливочных" Андрей Лунин отреагировал на победу своей команды.
"Чемпионы Суперкубка", - написал Лунин в своем Instagram, прикрепив серию фотографий.
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Источник:Instagram
Опубликовал: Алина Ерофеева
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MaximSK (Киев)
15.08.2024 в 10:03
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