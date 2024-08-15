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The Athletic: Несмотря на 1,5 года в Челси, Мудрик продолжает выглядеть потерянным

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Педру Нету выглядит лучше украинца

The Athletic: Несмотря на 1,5 года в Челси, Мудрик продолжает выглядеть потерянным

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Журналисты популярного спортивного сайта The Athletic перед стартом нового сезона АПЛ оценили игроков лондонского "Челси".

Для нас особо интересной была характеристика украинского вингера команды Михаила Мудрика.

"Мудрик продолжает выглядеть потерянным, несмотря на то, что прошло уже 18 месяцев с момента перехода из "Шахтера". Сейчас выгодно продать Мудрика не получится, а игроку будет тяжело рассчитывать на большое количество минут на поле, учитывая подписание Педру Нету.

Футболист, который перешел из "Вулверхэмптона", уже доказал, что готов стабильно играть в АПЛ", – отмечают эксперты.

Напомним, что сезон в АПЛ стартует на этих выходных. "Челси" в воскресенье сыграет с "Манчестер Сити".

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Источник:
The Athletic
Опубликовал: Михаил Черныш
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