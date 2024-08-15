The Athletic: Несмотря на 1,5 года в Челси, Мудрик продолжает выглядеть потерянным
Педру Нету выглядит лучше украинца
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Журналисты популярного спортивного сайта The Athletic перед стартом нового сезона АПЛ оценили игроков лондонского "
Для нас особо интересной была характеристика украинского вингера команды Михаила Мудрика.
"Мудрик продолжает выглядеть потерянным, несмотря на то, что прошло уже 18 месяцев с момента перехода из "Шахтера". Сейчас выгодно продать Мудрика не получится, а игроку будет тяжело рассчитывать на большое количество минут на поле, учитывая подписание Педру Нету.
Футболист, который перешел из "Вулверхэмптона", уже доказал, что готов стабильно играть в АПЛ", – отмечают эксперты.
Напомним, что сезон в АПЛ стартует на этих выходных. "Челси" в воскресенье сыграет с "Манчестер Сити".
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