The Athletic: Несмотря на 1,5 года в Челси, Мудрик продолжает выглядеть потерянным

Журналисты популярного спортивного сайта The Athletic перед стартом нового сезона АПЛ оценили игроков лондонского " Челси ".

Для нас особо интересной была характеристика украинского вингера команды Михаила Мудрика.

"Мудрик продолжает выглядеть потерянным, несмотря на то, что прошло уже 18 месяцев с момента перехода из "Шахтера". Сейчас выгодно продать Мудрика не получится, а игроку будет тяжело рассчитывать на большое количество минут на поле, учитывая подписание Педру Нету.

Футболист, который перешел из "Вулверхэмптона", уже доказал, что готов стабильно играть в АПЛ", – отмечают эксперты.

Напомним, что сезон в АПЛ стартует на этих выходных. "Челси" в воскресенье сыграет с "Манчестер Сити".