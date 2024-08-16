Украинец забил со штрафного на 90+4′ минуте и вывел Академию Пушкаш в следующий раунд квалификации
Эпическая развязка
Фото: puskasakademia
Венгерский клуб во втором матче принимал "Арарат-Армению". В Ереване "Академия" выиграла 1:0. Дома хозяева открыли счет уже на 8-й минуте, но в дальнейшем дважды уступали по ходу основного времени.
Дело шло к овертайму, пока в компенсированное время экс-игрок "Оболони" Артем Фаворов не забил со штрафного и сделал счет 3:3. Он появился на поле только на 83-й минуте.
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Отметим, что ворота "Арарата-Армении" защищал еще один украинец Даниил Кучер. В его активе 23 матча в УПЛ в составе "Днепра", "Миная" и "Ингульца".
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Источник:Український футбол Онлайн, PushGoals
Опубликовал: Александр Симченко
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