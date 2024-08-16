Мудрик попал в топ-10 игроков с самыми продолжительными контрактами в истории футбола
Но это никоим образом не влияет на его игру и результативность
Getty Images / Global Images Ukraine
Михаил оказался в солидной компании футболистов, с которыми подписывали соглашение о многолетнем сотрудничестве. Отметим, что в этом рейтинге сразу 3 представителя "синих". Именно во время трансферов подобные вещи больше относятся к нюансам бухгалтерии, а не к попытке сохранить игрока надолго в клубе.
- Андрес Иньеста (Барселона), Икер Касильяс и Рауль (Реал Мадрид) – пожизненно
- Денилсон (Бетис) – 10 лет
- Лионель Месси (Барселона), Коул Палмер и Энцо Фернандес (Челси), Иньяки Уильямс (Атлетик) – 9
- Михаил Мудрик (Челси) – 8,5
- Сеск Фабрегас (Арсенал) – 8
В 1-м туре АПЛ "синие" будут играть против "Манчестер Сити" 18 августа.
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Источник:Express
Опубликовал: Александр Симченко
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жажа_the_best (Харьков)
16.08.2024 в 05:01
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