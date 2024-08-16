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Мудрик попал в топ-10 игроков с самыми продолжительными контрактами в истории футбола

Наши за границей

Но это никоим образом не влияет на его игру и результативность

Мудрик попал в топ-10 игроков с самыми продолжительными контрактами в истории футбола

Getty Images / Global Images Ukraine

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Михаил оказался в солидной компании футболистов, с которыми подписывали соглашение о многолетнем сотрудничестве. Отметим, что в этом рейтинге сразу 3 представителя "синих". Именно во время трансферов подобные вещи больше относятся к нюансам бухгалтерии, а не к попытке сохранить игрока надолго в клубе.

  • Андрес Иньеста (Барселона), Икер Касильяс и Рауль (Реал Мадрид) – пожизненно
  • Денилсон (Бетис) – 10 лет
  • Лионель Месси (Барселона), Коул Палмер и Энцо Фернандес (Челси), Иньяки Уильямс (Атлетик) – 9
Читайте такжеПортал Express: Челси стоит купить Судакова, чтобы Мудрик раскрылся
  • Михаил Мудрик (Челси) – 8,5
  • Сеск Фабрегас (Арсенал) – 8

В 1-м туре АПЛ "синие" будут играть против "Манчестер Сити" 18 августа.

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Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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Источник:
Express
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
16.08.2024 в 05:01
В конце этого года Челси его выбросит как пустую пивную банку на тротуар... Мудрик и футбол слова антонимы!
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Комментарии 1
avatar
жажа_the_best (Харьков)
16.08.2024 в 05:01
В конце этого года Челси его выбросит как пустую пивную банку на тротуар... Мудрик и футбол слова антонимы!
Ответить
0
0

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