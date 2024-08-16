На поляках. Царенко, Русин и другие "динамовцы", пробовавшие себя в Экстраклясе

На днях "Динамо" сообщило об аренде Антона Царенко в гданьскую "Лехию". Попутно скажем, что в команде собралась хорошая такая украинская диаспора – также присутствуют Богдан Сарнавский, Иван Желизко, Сергей Булеца, Максим Хлань и Богдан Вьюннник.

В понимании многих фанатов и экспертов Царенко обладает незаурядным талантом – полузащитник подпускался и Мирчей Луческу, и Александром Шовковским (правда, не так часто – из-за повреждений и последующего восстановления).

Теперь Владимир открывает новую страницу и дает повод вспомнить, как себя зарекомендовали другие "динамовцы", появившиеся в высшем дивизионе Польши на аналогичных условиях. Получилось ли что-то у них, и повлияло ли это на карьеру? Разбираемся.

Виталий Гемега

Клуб: "Висла" Плоцк (сезон 2016/17)

Статистика: 8 матчей (235 минут)

Трофеи: -

Сейчас и не вспомнишь, что среди "бело-синих" находился такой футболист. О Гемеге одобрительно говорили на уровне молодежки, однако переход в профессионалы дался со сложностями.

Атакующий полузащитник пробовался в "Говерле" (помните, как в 2015-м ужгородцы пригласили сразу тринадцать "динамовцев"?). Получил больше всего времени (2 077 минут), но не впечатлил результативностью – отметился одним-единственным мячом против "Днепра".

Противоречивый перформанс, когда у тебя достаточно возможностей себя показать, но ничего – в июле 2016-го на парня вышла "Висла" Плоцк. "Нефтяники" только-только вернулись в Экстраклясу, комплектовали состав и после просмотра доверились Виталию – так и "нарисовался" вариант с годовой арендой и правом выкупа.

Оправдал ли Гемега надежды? Нет. "Висла", кстати, неплохо продвигалась по чемпионату, балансировала в середине турнирной таблицы и спокойно гарантировала сохранение прописки. Украинец же привлекался на нескольких позициях, не убедил и, наконец, потерял заинтересованность со стороны тренерского штаба – неудивительно, что в декабре того же года стороны пожали руки и разошлись.

Тогда же Гемега попрощался с "Динамо" и не вырос во что-то действительно хорошее – "Олимпик", "Рух", винницкая "Нива", "Диназ" и хмельницкое "Подолье". Как вам нравится? Ответ риторический.

Назарий Русин

Клуб: "Легия" Варшава (сезон 2020/21)

Статистика: 1 матч (30 минут)

Трофеи: Экстракляса (2020/21)

Чеслав Михневич, бывший рулевой "Легии", известен тяжелым, требовательным, едва ли не солдатским характером. Специалист не терпит неповиновения и может запросто выжечь землю, если в этом заинтересован – собственно, так он и разошёлся с "армейцами", дав напоследок поистине горячее интервью. С другой стороны, подобное поведение было оправдано результатами – все же в активе 5 титулов и выход в 1/8-ю ЧМ-2022, чего с Польшей не происходило тридцать шесть лет.

И вот представьте себе – зимой 2021-го приезжает Русин, который не особо горит желанием конкурировать (команда манипулировала схемой, где предусмотрен один центрфорвард – тогда Томаш Пекгарт), но делает вид, что ему кто-то чем-то обязан. Это не преувеличение, иначе бы брат Назария не назвал Михневича в медийной плоскости "дебилом", чем спровоцировал большой скандал.

Подчеркнем, что Чеслав отреагировал очень тактично, но Русин ожидаемо не заиграл (кроме 30 минут в кубке Польши нечего и вспомнить) и не меньше возмущался, когда был отправлен в дубль. Хорошо, что в будущем нападающий осознал правила жизни и добился повторного приглашения от зарубежного клуба.

Артем Шабанов

Клуб: "Легия" Варшава

Статистика: 8 матчей (630 минут)

Трофеи: Экстракляса (2020/21)

Артем Шабанов прибыл вместе с Русиным, но имел лучшие перспективы. На первый взгляд, может показаться, что 8 матчей – маловато для адекватной оценки, однако здесь не обойтись без контекста.

Центрбек вписался в обойму и понравился Михневичу – даже несмотря на вопиющую ошибку, допущенную в четвертьфинале национального кубка против "Пяста". Украинец отдал пас назад голкиперу, тот не оценил момент, и этим воспользовался соперник, который выбежал на ворота и таким образом выбил "Легию" из турнира.

Тем не менее, на дистанции Артем не подвел – впоследствии поползли слухи, что варшавяне и не против оставить защитника на полноценной основе.

Помешали две проблемы – согласно инсайдам "Динамо" дало понять, что хочет выручить непомерную для поляков сумму, а в апреле все вопросы снял сам игрок. Повреждение связок отправило на больничный до конца кампании, и любые разговоры о потенциальном сотрудничестве прекратились.

Впрочем, о Шабанове не забыли, когда "Легия" праздновала чемпионство – он вернулся из Украины, где лечился, и присутствовал на церемонии награждения.

Георгий Цитаишвили

Клуб: "Висла" Краков (сезон 2021/22), "Лех" Познань (сезон 2022/23)

Статистика: 31 матч, 2 гола, 4 результативные передачи (1 614 минут)

Трофеи: -

В апреле 2021-го Цитаишвили откликнулся на предложение "Вислы", однако фактически попал на тонущий корабль – краковчане пытались остановить падение в низший дивизион и на финише не справились с задачей.

Один забитый мяч и два ассиста в таких условиях – довольно неплохой показатель. Похоже, так же рассуждал более статусный "Лех", который, несмотря на то, что Гио воспользовался правилом ФИФА, заплатил киевлянам за услуги новичка 100 тысяч евро – все ради того, чтобы раньше привлечь к тренировочному процессу.

Чем запомнился грузин? Познанцы спорили на нескольких фронтах – Суперкубке, Экстаклясе, кубке Польши и Лиге конференций, им было нужно расширение ростера.

Проблема в том, что Цитаишвили не сделал качественный толчок, не ухватился за возможности и не принес то, что от него ждали (иначе бы не опустился до дубля). Победный выстрел против "Радомяка" (1:0), спасительная передача с "Дюделанжем" в еврокубках (1:1) – это, бесспорно, классно, но скромно, как для футболиста, считавшегося мегаталантливым и демонстративно сжегшего мосты с "Динамо".

Что сегодня? Цитаишвили продолжает кататься по Европе, но с чуть лучшей репутацией – как ни крути, на Евро-2024 он выглядел здорово.

Сергей Булеца

Клуб: "Заглембе" Любин (сезон 2023/24)

Статистика: 29 матчей, 1 гол, 4 результативные передачи (1 447 минут)

Трофеи: -

Как мы заметили выше, Булеца также находится в Гданьске и потихоньку привыкает к новым условиям. Пока рановато делать какие-то выводы, поэтому сосредоточимся на Любине.

Сергею не привыкать к арендам – он до сих пор не имеет ни одной минуты в родном коллективе, однако успел побывать в "Днепре-1", луганской "Заре" и "Заглембе".

Итак, как плеймейкер выступил в стане "медных"? Здесь уместно слово "нормально". Булеца не стал системообразующим исполнителем, но достаточно близким к основе – если точнее, то четырнадцатым по количеству отведенного ему времени.

В стартовых десяти турах оформил гол и 3 результативные передачи, но дальше замолчал на длительный период. Еще один ассист состоялся в декабре, после – снова глухота; и вот эта нестабильность не позволила полузащитнику раскрыться в полной мере.

Можно сказать, что "Лехия" предоставила повторный шанс, чтобы Булеца расставил все точки над "і". Надеемся, все получится.

Какой вывод? Пока ни один "динамовец" не заиграл в полную силу, поэтому хотелось бы, чтобы Царенко разрушил печальную тенденцию и вернулся в Украину сильнее.