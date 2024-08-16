Арсенал хочет продать двух из тройки левых защитников Зинченко-Тирни-Кивиор
У канониров перебор с левыми защитниками
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Michael Regan
Главный тренер "
Как пишет Team Talk, "канониры" уже подписал левого защитника Риккардо Калафиори, а также следит за Максимом де Кейпером из "Брюгге".
В то же время в распоряжении тренера сейчас есть сразу 6 игроков, которые могут закрыть позицию левого защитника. Поэтому в клубе планируют двоих из тройки Александр Зинченко, Киран Тирни и Якуб Кивиор, а Такехиро Томиясу использовать на правом фланге обороны.
Напомним, что регулярный сезон АПЛ стартует на этих выходных. "Арсенал" в субботу сыграет в "Вулверхэмптоном".
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