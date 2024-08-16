Арсенал хочет продать двух из тройки левых защитников Зинченко-Тирни-Кивиор

Главный тренер " Арсенала " Микель Артета по-прежнему озабочен усилением левого фланга своей команды.

Как пишет Team Talk, "канониры" уже подписал левого защитника Риккардо Калафиори, а также следит за Максимом де Кейпером из "Брюгге".

В то же время в распоряжении тренера сейчас есть сразу 6 игроков, которые могут закрыть позицию левого защитника. Поэтому в клубе планируют двоих из тройки Александр Зинченко, Киран Тирни и Якуб Кивиор, а Такехиро Томиясу использовать на правом фланге обороны.

Напомним, что регулярный сезон АПЛ стартует на этих выходных. "Арсенал" в субботу сыграет в "Вулверхэмптоном".