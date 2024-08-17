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Цыганков лично отказал клубу АПЛ: ему комфортно в Жироне – источник

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Сумма трансфера могла достичь 30 миллионов евро

Цыганков лично отказал клубу АПЛ: ему комфортно в Жироне – источник

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Недавно в СМИ была информация о том, что "Жирона" отказалась продавать украинского вингера Виктора Цыганкова представителю чемпионата Англии. Футбол 24 сообщает информацию с другой стороны.

Цыганков лично отклонил предложение одного из клубов АПЛ. За него готовы были выложить 30 миллионов евро.

Виктор объяснил свое решение тем, что ему комфортно в "Жироне" и он не нуждается в смене команды на данный момент.

Если Цыганков изменит решение и все же захочет уйти из команды нынешним летом, то испанский клуб не будет препятствовать этому. Единственное условие – это активирование клаусулы в размере 30 миллионов евро. Таким образом, "Жирона" и "Динамо" получат по 50% от этой суммы.

Главный тренер каталонцев Мичел хочет всеми силами сохранить Виктора в команде. Он считает Цыганкова лучшим футболистом в текущем составе "Жироны". Кроме этого, наставник не хочет больше терять ключевых фигур в своей команде.

Первый тур нового сезона Цыганков пропустил из-за травмы. "Жирона" сыграла на выезде против "Бетиса" со счетом 1:1.

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Виктор Цыганков Жирона
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Источник:
Футбол 24
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
17.08.2024 в 12:35
Так, правильно, бо якщо погоджуватись Циганкову на перехід в АПЛ, то тільки в МанСіті або Арсенал чи Ліверпуль.
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Комментарии 2
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
17.08.2024 в 12:35
Так, правильно, бо якщо погоджуватись Циганкову на перехід в АПЛ, то тільки в МанСіті або Арсенал чи Ліверпуль.
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0
0
avatar
Spokoyno (Київ)
17.08.2024 в 11:44
Віктор чудово розуміє, що інтенсивність та контактність футболу в АПЛ, може погано вплинути на його кар'єру.
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