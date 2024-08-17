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Антон Царенко: Польская Экстркляса — это интересный и амбициозный чемпионат

Наши за границей

Рассказал о том, как возникла идея перейти в Лехию

Антон Царенко: Польская Экстркляса — это интересный и амбициозный чемпионат

Фото: lechia.pl

Новина українською

Полузащитник Антон Царенко, перешедший на правах аренды в польскую "Лехию", прокомментировал свое решение о переходе в польскую команду.

"Основными факторами при выборе этого клуба были игровое время и попытка своих сил в европейском чемпионате. Руководство "Динамо" предложило мне вариант с "Лехией" и я согласился.

Польская Экстркляса - это интересный и амбициозный чемпионат, который очень стремительно развивается и привлекает в свои клубы большое количество легионеров. Все команды навязывают свою игру и ведут борьбу за каждый зачетный балл.

В новом клубе я стремлюсь стать ведущим игроком команды, прогрессировать и расти как футболист. С "Лехией" хотелось бы надежно закрепиться в высшем дивизионе", — сказал Царенко.

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Напомним, вчера Царенко дебютировал за "Лехию". Его команда уступила "Пущей" со счетом 1:4 в рамках 5-го тура Экстраклясы.

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Лехия (Гданьск) Антон Царенко
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Источник:
Sport-Express.ua
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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Kondor (Веселе)
17.08.2024 в 13:55
Ти диви! Вже й заяви клепає!!!
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Комментарии 2
Kondor (Веселе)
17.08.2024 в 13:55
Ти диви! Вже й заяви клепає!!!
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0
1
avatar
Просто Квашин (Харків)
17.08.2024 в 14:21
..а що селюк тобі не так ?
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