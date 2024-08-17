Антон Царенко: Польская Экстркляса — это интересный и амбициозный чемпионат

Полузащитник Антон Царенко, перешедший на правах аренды в польскую "Лехию", прокомментировал свое решение о переходе в польскую команду.

"Основными факторами при выборе этого клуба были игровое время и попытка своих сил в европейском чемпионате. Руководство "Динамо" предложило мне вариант с "Лехией" и я согласился.

Польская Экстркляса - это интересный и амбициозный чемпионат, который очень стремительно развивается и привлекает в свои клубы большое количество легионеров. Все команды навязывают свою игру и ведут борьбу за каждый зачетный балл.

В новом клубе я стремлюсь стать ведущим игроком команды, прогрессировать и расти как футболист. С "Лехией" хотелось бы надежно закрепиться в высшем дивизионе", — сказал Царенко.