Антон Царенко: Польская Экстркляса — это интересный и амбициозный чемпионат
Рассказал о том, как возникла идея перейти в Лехию
Фото: lechia.pl
Полузащитник Антон Царенко, перешедший на правах аренды в польскую "Лехию", прокомментировал свое решение о переходе в польскую команду.
"Основными факторами при выборе этого клуба были игровое время и попытка своих сил в европейском чемпионате. Руководство "Динамо" предложило мне вариант с "Лехией" и я согласился.
Польская Экстркляса - это интересный и амбициозный чемпионат, который очень стремительно развивается и привлекает в свои клубы большое количество легионеров. Все команды навязывают свою игру и ведут борьбу за каждый зачетный балл.
В новом клубе я стремлюсь стать ведущим игроком команды, прогрессировать и расти как футболист. С "Лехией" хотелось бы надежно закрепиться в высшем дивизионе", — сказал Царенко.
Напомним, вчера Царенко дебютировал за "Лехию". Его команда уступила "Пущей" со счетом 1:4 в рамках 5-го тура Экстраклясы.
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