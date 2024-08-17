Разделил почти на два. Ярмолюк сменил игровой номер в Брентфорде
Раньше играл в футболке с числом 33
instagram.com/yarmoliuk_yehor
"Брентфорд" опубликовал заявку команды на сезон с обновленными игровыми номерами. Претерпела изменения и футболка украинского легионера клуба Егора Ярмолюка.
В прошлом сезоне он выступал под 33-м номером. Теперь он будет играть в футболке с числом 18 на спине. Предыдущим его обладателем был Понтус Янссон, покинувший клуб в июле 2023 года.
????????— Brentford FC (@BrentfordFC) August 16, 2024
Our 2024/25 @premierleague squad numbers! pic.twitter.com/Up68tBST5Y
Раньше Ярмолюк никогда не играл с 18 номером ни в клубах, ни в сборных разных возрастов.
В прошлом сезоне на счету Егора 30 матчей, 27 из которых – в АПЛ.
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Источник:Brentford FC
Опубликовал: Максим Кучер
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