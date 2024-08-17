Разделил почти на два. Ярмолюк сменил игровой номер в Брентфорде

"Брентфорд" опубликовал заявку команды на сезон с обновленными игровыми номерами. Претерпела изменения и футболка украинского легионера клуба Егора Ярмолюка.

В прошлом сезоне он выступал под 33-м номером. Теперь он будет играть в футболке с числом 18 на спине. Предыдущим его обладателем был Понтус Янссон, покинувший клуб в июле 2023 года.

Раньше Ярмолюк никогда не играл с 18 номером ни в клубах, ни в сборных разных возрастов.

В прошлом сезоне на счету Егора 30 матчей, 27 из которых – в АПЛ.