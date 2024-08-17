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Разделил почти на два. Ярмолюк сменил игровой номер в Брентфорде

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Раньше играл в футболке с числом 33

Разделил почти на два. Ярмолюк сменил игровой номер в Брентфорде

instagram.com/yarmoliuk_yehor

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"Брентфорд" опубликовал заявку команды на сезон с обновленными игровыми номерами. Претерпела изменения и футболка украинского легионера клуба Егора Ярмолюка.

В прошлом сезоне он выступал под 33-м номером. Теперь он будет играть в футболке с числом 18 на спине. Предыдущим его обладателем был Понтус Янссон, покинувший клуб в июле 2023 года.

Раньше Ярмолюк никогда не играл с 18 номером ни в клубах, ни в сборных разных возрастов.

В прошлом сезоне на счету Егора 30 матчей, 27 из которых – в АПЛ.

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Брентфорд (Лондон) Егор Ярмолюк
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Источник:
Brentford FC
Опубликовал: Максим Кучер
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