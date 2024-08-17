Миколенко, Зинченко и Забарный выйдут в старте на матчи АПЛ

В один часовой слот субботы сыграют сразу три команды украинских сборников в АПЛ. Все они выйдут в стартовых составах своих клубов.

"Арсенал" Александра Зинченко сойдется с "Вулверхэмптоном" – он выйдет на левом фланге обороны. На той же позиции с первых минут сыграет за “Эвертон” и Виталий Миколенко в матче против "Брайтона".

Илья Забарный появится в центре обороны на встречу против "Ноттингем Форест".

Отметим, что для Зинченко это будет первая официальная игра в старте за Арсенал с 14 апреля. Миколенко последний раз играл с первых минут в АПЛ еще 24 апреля. А вот Забарный – в 38-м туре предыдущего сезона.

Все три матча начнутся в 17:00. Следить за ними можно в онлайн матч-центре.