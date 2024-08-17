Миколенко, Зинченко и Забарный выйдут в старте на матчи АПЛ
Тройная доза украинцев в Англии в субботу
Getty Images / Global Images Ukraine
В один часовой слот субботы сыграют сразу три команды украинских сборников в АПЛ. Все они выйдут в стартовых составах своих клубов.
"Арсенал" Александра Зинченко сойдется с "Вулверхэмптоном" – он выйдет на левом фланге обороны. На той же позиции с первых минут сыграет за “Эвертон” и Виталий Миколенко в матче против "Брайтона".
Илья Забарный появится в центре обороны на встречу против "Ноттингем Форест".
Отметим, что для Зинченко это будет первая официальная игра в старте за Арсенал с 14 апреля. Миколенко последний раз играл с первых минут в АПЛ еще 24 апреля. А вот Забарный – в 38-м туре предыдущего сезона.
Все три матча начнутся в 17:00. Следить за ними можно в онлайн матч-центре.
Популярное сейчас
- Цыганков лично отказал клубу АПЛ: ему комфортно в Жироне – источник
- Левый Берег попрощался с форвардом, которого подписал 3 недели назад
- Заявление Любеновича, победы Черноморца и Ворсклы, старт АПЛ. Главные новости за 16 августа
- Украинец забил со штрафного на 90+4′ минуте и вывел Академию Пушкаш в следующий раунд квалификации
- В стиле Мудрика и Грилиша. Цыганков порадовал себя и болельщиков новой прической. ФОТО
- Карпаты - Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ