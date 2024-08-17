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Дженоа – Интер: смотреть Live видеотрансляцию чемпионата Италии

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Малиновский начинает сезон с тяжелого испытания

Дженоа – Интер: смотреть Live видеотрансляцию чемпионата Италии

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Защита титула "Интер" начнет против команды украинского полузащитника Руслана Малиновского. В прошлом сезоне генуэзцам удалось отобрать один зачетный пункт в двух матчах. Да и вообще "нерадзури" не побеждают на "Стадио Луиджи Ферррис" с 2020 года. Тенденция продолжится?

Чемпионат Италии, первый тур

24 августа. 19:30 "Стадио Луиджи Ферррис" (Генуя)

"Дженоа" – "Интер"

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