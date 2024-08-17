Дженоа – Интер: смотреть онлайн Live видеотрансляцию матча чемпионата Италии
Малиновский начинает сезон с тяжелого испытания
Getty Images / Global Images Ukraine
Защита титула "Интер" начнет против команды украинского полузащитника Руслана Малиновского. В прошлом сезоне генуэзцам удалось отобрать один зачетный пункт в двух матчах. Да и вообще "нерадзури" не побеждают на "Стадио Луиджи Ферррис" с 2020 года. Тенденция продолжится?
Чемпионат Италии, первый тур
24 августа. 19:30 "Стадио Луиджи Ферррис" (Генуя)
"Дженоа" – "Интер"
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