Шанс на реабилитацию. Бенфика – Каса Пиа: смотреть Live видеотрансляцию матча чемпионата Португалии
Трубин попытается сыграть "на ноль"
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В первом туре португальского первенства "Бенфика" неожиданно уступила "Фамаликан" со счетом 2:0. Теперь в соперниках "Касса Пиа" – этот клуб финишировал в прошлом сезоне на ступеньку ниже "Фамаликана" (девятое место против восьмого). В прошлом сезоне "орлы" однажды из двух матчей потеряли очки против этой команды. В этот раз вероятность такого развития событий тоже есть.
Чемпионат Португалии, второй тур
17 августа, 22:30 "Эштадиу да Луж" (Лиссабон)
"Бенфика" – "Касса Пиа"
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Максим Кучер
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