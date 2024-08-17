Шанс на реабилитацию. Бенфика – Каса Пиа: смотреть Live видеотрансляцию матча чемпионата Португалии

В первом туре португальского первенства "Бенфика" неожиданно уступила "Фамаликан" со счетом 2:0. Теперь в соперниках "Касса Пиа" – этот клуб финишировал в прошлом сезоне на ступеньку ниже "Фамаликана" (девятое место против восьмого). В прошлом сезоне "орлы" однажды из двух матчей потеряли очки против этой команды. В этот раз вероятность такого развития событий тоже есть.

Чемпионат Португалии, второй тур

17 августа, 22:30 "Эштадиу да Луж" (Лиссабон)

"Бенфика" – "Касса Пиа"