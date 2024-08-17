  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Шанс на реабилитацию. Бенфика – Каса Пиа: смотреть Live видеотрансляцию матча чемпионата Португалии
В тренде

Шанс на реабилитацию. Бенфика – Каса Пиа: смотреть Live видеотрансляцию матча чемпионата Португалии

Наши за границей
Обновлено

Трубин попытается сыграть "на ноль"

Шанс на реабилитацию. Бенфика – Каса Пиа: смотреть Live видеотрансляцию матча чемпионата Португалии

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В первом туре португальского первенства "Бенфика" неожиданно уступила "Фамаликан" со счетом 2:0. Теперь в соперниках "Касса Пиа" – этот клуб финишировал в прошлом сезоне на ступеньку ниже "Фамаликана" (девятое место против восьмого). В прошлом сезоне "орлы" однажды из двух матчей потеряли очки против этой команды. В этот раз вероятность такого развития событий тоже есть.

Чемпионат Португалии, второй тур

17 августа, 22:30 "Эштадиу да Луж" (Лиссабон)

"Бенфика" – "Касса Пиа"

По теме
yellow-arrow
Дженоа – Интер: смотреть онлайн Live видеотрансляцию матча чемпионата Италии
yellow-arrow
Миколенко, Зинченко и Забарный выйдут в старте на матчи АПЛ
yellow-arrow
Разделил почти на два. Ярмолюк сменил игровой номер в Брентфорде
Бенфика (Лиссабон) Анатолий Трубин
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости