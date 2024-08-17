  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Сыграет ли Малиновский против Интера? Стартовый состав Дженоа на матч против чемпиона
В тренде

Сыграет ли Малиновский против Интера? Стартовый состав Дженоа на матч против чемпиона

Наши за границей
Обновлено

Сложное испытание для генуэзцев уже в первом туре

Сыграет ли Малиновский против Интера? Стартовый состав Дженоа на матч против чемпиона

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В 19:30 на стадионе "Луиджи Феррарис" состоится поединок между "Дженоа" и миланским грандом.

Читайте такжеКак Малиновский отдал ассист в кубковом матче

Руслан Малиновский, который на прошлой неделе помог "грифонам" выйти в 1/16 финала Кубка Италии, выйдет на поле с первых минут.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В предыдущей кампании украинец отыграл в Серии А 28 поединков и оформил 5 результативных действий. Контракт экс-полузащитника "Аталанты" рассчитан до 30 июня 2027 года.

По теме
yellow-arrow
Олимпиакос обнародовал состав на матч 1-го тура чемпионата Греции. Нашлось ли место Яремчуку?
yellow-arrow
Оценки Забарного, Зинченко и Миколенко за первые матчи в новом сезоне АПЛ
yellow-arrow
АПЛ. Миколенко разгромили, команда Забарного спасается в концовке и драма на Сент-Джеймс Парк
Руслан Малиновский Дженоа (Генуя)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Genoa CFC
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости