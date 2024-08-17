Сыграет ли Малиновский против Интера? Стартовый состав Дженоа на матч против чемпиона
Сложное испытание для генуэзцев уже в первом туре
Getty Images / Global Images Ukraine
В 19:30 на стадионе "Луиджи Феррарис" состоится поединок между "Дженоа" и миланским грандом.
Читайте такжеКак Малиновский отдал ассист в кубковом матче
Руслан Малиновский, который на прошлой неделе помог "грифонам" выйти в 1/16 финала Кубка Италии, выйдет на поле с первых минут.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
В предыдущей кампании украинец отыграл в Серии А 28 поединков и оформил 5 результативных действий. Контракт экс-полузащитника "Аталанты" рассчитан до 30 июня 2027 года.
STARTING XI ???? #GenoaInter pic.twitter.com/sVwguJmj5z— Genoa CFC (@GenoaCFC) August 17, 2024
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Genoa CFC
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Карпаты - Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Билодид показала поклонникам шикарные фото с побережья океана
- Цыганков лично отказал клубу АПЛ: ему комфортно в Жироне – источник
- Жирона отклонила предложения по Цыганкову, не уведомив игрока. Виктор "удивлен и раздосадован"
- В стиле Мудрика и Грилиша. Цыганков порадовал себя и болельщиков новой прической. ФОТО
- Американский чемпион мира по боксу затеял уличную потасовку. Видео
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн