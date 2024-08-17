Сыграет ли Малиновский против Интера? Стартовый состав Дженоа на матч против чемпиона

В 19:30 на стадионе "Луиджи Феррарис" состоится поединок между "Дженоа" и миланским грандом.

Читайте также Как Малиновский отдал ассист в кубковом матче

Руслан Малиновский, который на прошлой неделе помог "грифонам" выйти в 1/16 финала Кубка Италии, выйдет на поле с первых минут.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В предыдущей кампании украинец отыграл в Серии А 28 поединков и оформил 5 результативных действий. Контракт экс-полузащитника "Аталанты" рассчитан до 30 июня 2027 года.