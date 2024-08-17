Оценки Забарного, Зинченко и Миколенко за первые матчи в новом сезоне АПЛ

"Арсенал" дома победил "Вулверхэмптон" (2:0). Александр Зинченко сыграл 69 минут. WhoScored и SofaScore поставили украинцу по 7,0 балла. Он выиграл 3 из 5 воздушных дуэлей, осуществил 2 перехвата, дважды выносил мяч, однажды успешно использовал дриблинг, осуществил 70 касаний и 87% точных передач.

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"Эвертон" разгромно уступил "Брайтону" на своем поле (0:3). Виталий Миколенко провел весь поединок. WhoScored поставил 5,9 балла, SofaScore – 6,0. Это один из самых низких показателей. Экс-футболист "Динамо" дважды выносил мяч, выигрывал борьбу за позицию и совершал перехват, а в одном эпизоде ​​завершил воздушную дуэль в свою пользу.

"Борнмут" в конце основного времени избежал выездного поражения от "Ноттингема" (1:1). Илья Забарный отыграл полный матч. WhoScored оценил действия украинца в 6,7 баллов, SofaScore – в 7,0. Больше в команде получили только 3 игрока. Экс-футболист "Динамо" 6 раз выносил мяч, совершил 3 перехвата, сделал 10 точных длинных передач из 16 попыток, заработал 1 фол, выиграл 2 воздушные дуэли.