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Олимпиакос обнародовал состав на матч 1-го тура чемпионата Греции. Нашлось ли место Яремчуку?

Наши за границей
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Красно-белые стартуют в национальном первенстве

Олимпиакос обнародовал состав на матч 1-го тура чемпионата Греции. Нашлось ли место Яремчуку?

Фото: olympiacos.org

Новина українською

Действующий обладатель Лиги конференций в первом поединке приедет в гости к "Волосу" из одноименного города.

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Украинский новичок коллектива Роман Яремчук не выйдет на поле с первых минут. 17-й номер команды будет наблюдать за ходом событий со скамейки запасных, но существует вероятность официального дебюта после перерыва.

Форвард сыграл большую часть спарринга против "Тернаны" (4:0), а также провел весь контрольный поединок с "Арисом" (4:2). Для украинца это уже 5-й зарубежный клуб в карьере.

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Источник:
Olympiacos FC
Опубликовал: Александр Симченко
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