Олимпиакос обнародовал состав на матч 1-го тура чемпионата Греции. Нашлось ли место Яремчуку?
Красно-белые стартуют в национальном первенстве
Фото: olympiacos.org
Действующий обладатель Лиги конференций в первом поединке приедет в гости к "Волосу" из одноименного города.
Украинский новичок коллектива Роман Яремчук не выйдет на поле с первых минут. 17-й номер команды будет наблюдать за ходом событий со скамейки запасных, но существует вероятность официального дебюта после перерыва.
Форвард сыграл большую часть спарринга против "Тернаны" (4:0), а также провел весь контрольный поединок с "Арисом" (4:2). Для украинца это уже 5-й зарубежный клуб в карьере.
Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Βόλο ΝΠΣ από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against Volos NFC is powered by @Stoiximan! ????⚪️#Olympiacos #VOLOLY #slgr pic.twitter.com/3oc1pMccxF— Olympiacos FC (@olympiacosfc) August 17, 2024
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