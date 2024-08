Олимпиакос обнародовал состав на матч 1-го тура чемпионата Греции. Нашлось ли место Яремчуку?

Действующий обладатель Лиги конференций в первом поединке приедет в гости к "Волосу" из одноименного города.

Украинский новичок коллектива Роман Яремчук не выйдет на поле с первых минут. 17-й номер команды будет наблюдать за ходом событий со скамейки запасных, но существует вероятность официального дебюта после перерыва.

Форвард сыграл большую часть спарринга против "Тернаны" (4:0), а также провел весь контрольный поединок с "Арисом" (4:2). Для украинца это уже 5-й зарубежный клуб в карьере.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Βόλο ΝΠΣ από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against Volos NFC is powered by @Stoiximan! ????⚪️#Olympiacos #VOLOLY​ #slgr pic.twitter.com/3oc1pMccxF