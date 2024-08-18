Бенфика Трубина разгромила Каса Пию. Известны оценки украинца
Орлы одерживают первую победу в Примейре
Getty Images / Global Images Ukraine
Во 2-м туре "Бенфика" принимала "Каса Пию". Хозяева создали немало моментов, но не могли открыть счет до 70-й минуты.
Сработали замены – Тьягу Гувея оформил гол+пас, а Оркун Кокджу совершил ассист в третьей голевой атаке. Оба футболиста появились на поле в середине 2-го тайма. Итоговый счет встречи – 3:0.
WhoScored оценил действия Анатолия Трубина на 6,8 балла, SofaScore – на 7,0. Украинец сделал один сейв, в одном эпизоде выиграл борьбу за позицию, заработал фол, отдал 2 точные длинные передачи, осуществил 18 касаний и 85% точных пасов.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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