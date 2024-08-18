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Бывший президент украинского клуба стал агентом Цыганкова

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Бывший президент украинского клуба стал агентом Цыганкова

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Gonzalo Arroyo Moreno

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В конце прошлого месяца полузащитник "Жироны" прекратил сотрудничество с Пере Гвардиолой. С августа его делами занимается экс-президент "Карпат" Олег Смалийчук.

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В свое время журналисты утверждали, что именно Смалийчук участвовал в трансфере Цыганкова в испанский клуб. Функционер стал совладельцем "Карпат" в мае 2020 года. Он приобрел долю Петра Дыминского.

Уже в июле команда была исключена из УПЛ (за отказ ехать в Мариуполь, что стало второй неявкой на матч). В августе 2020-го "львы" заявились во Вторую лигу, завершили сезон на последней строчке и заявили о расформировании команды.

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Источник:
Трибуна, Футбол 24
Опубликовал: Александр Симченко
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