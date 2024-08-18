  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Коламбус Крю вышел в полуфинал Кубка лиг. Чеберко сыграл в старте
В тренде

Коламбус Крю вышел в полуфинал Кубка лиг. Чеберко сыграл в старте

Наши за границей
Обновлено

До трофея еще два шага

Коламбус Крю вышел в полуфинал Кубка лиг. Чеберко сыграл в старте

Getty Images/Global Images Ukraine

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

В рамках 1/4 финала Кубка лиг "Коламбус Крю" противостоял "Нью-Йорк Сити".

Основное время матча завершилось вничью. Счет был открыт на первой минуте "Нью-Йорком", а к концу тайма Кучо цифры на табло сравнял.

Все перешло сразу в серию пенальти, ведь дополнительного времени в Кубке лиг нет. Там "Коламбус" выиграл со счетом 4:3.

Украинский центрбек Евгений Чеберко вышел в основном составе “черно-золотых” и провел на поле 68 минут. Он второй раз подряд начинает поединок со старта.

В полуфинале "Коламбус Крю" встретится с "Филадельфией Юнион". Они сыграют в ночь с 20 на 21 августа по центральноевропейскому времени.

По теме
yellow-arrow
Бывший президент украинского клуба стал агентом Цыганкова
yellow-arrow
Бенфика Трубина разгромила Каса Пию. Известны оценки украинца
yellow-arrow
Яремчук дебютировал за Олимпиакос в официальном матче
Нью-Йорк Сити (США) Коламбус Крю (США) Евгений Чеберко
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости