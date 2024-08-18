Коламбус Крю вышел в полуфинал Кубка лиг. Чеберко сыграл в старте
До трофея еще два шага
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В рамках 1/4 финала Кубка лиг "Коламбус Крю" противостоял "Нью-Йорк Сити".
Основное время матча завершилось вничью. Счет был открыт на первой минуте "Нью-Йорком", а к концу тайма Кучо цифры на табло сравнял.
Все перешло сразу в серию пенальти, ведь дополнительного времени в Кубке лиг нет. Там "Коламбус" выиграл со счетом 4:3.
Украинский центрбек Евгений Чеберко вышел в основном составе “черно-золотых” и провел на поле 68 минут. Он второй раз подряд начинает поединок со старта.
В полуфинале "Коламбус Крю" встретится с "Филадельфией Юнион". Они сыграют в ночь с 20 на 21 августа по центральноевропейскому времени.
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