Реал тренировался с двумя украинскими голкиперами: Волошин присоединился к Лунину - ВИДЕО
Впервые Илья занимался с основой мадридцев
Getty Images/Global Images Ukraine
Во время одной из тренировок первой команды мадридского "Реала" в сессии приняли участие сразу два украинских голкипера. Кроме Андрея Лунина, занимался также вратарь "Реала" U-17 Илья Волошин.
????❌⚽️— Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 17, 2024
???? INSIDE TRAINING ????#RMCity | #RMPlay
Relevo сообщает, что это была первая тренировка юного стража ворот с основной командой "сливочных".
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Волошин присоединился к мадридскому клубу в январе этого года. На данный момент он выступает в команде в возрасте до 17 лет. Предыдущим его клубом был "Райо Махадаонда".
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Источник:Relevo
Опубликовал: Максим Кучер
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