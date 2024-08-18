  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Реал тренировался с двумя украинскими голкиперами: Волошин присоединился к Лунину - ВИДЕО
В тренде

Реал тренировался с двумя украинскими голкиперами: Волошин присоединился к Лунину - ВИДЕО

Наши за границей

Впервые Илья занимался с основой мадридцев

Реал тренировался с двумя украинскими голкиперами: Волошин присоединился к Лунину - ВИДЕО

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Во время одной из тренировок первой команды мадридского "Реала" в сессии приняли участие сразу два украинских голкипера. Кроме Андрея Лунина, занимался также вратарь "Реала" U-17 Илья Волошин.

Relevo сообщает, что это была первая тренировка юного стража ворот с основной командой "сливочных".

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Волошин присоединился к мадридскому клубу в январе этого года. На данный момент он выступает в команде в возрасте до 17 лет. Предыдущим его клубом был "Райо Махадаонда".

По теме
yellow-arrow
Коламбус Крю вышел в полуфинал Кубка лиг. Чеберко сыграл в старте
yellow-arrow
Бывший президент украинского клуба стал агентом Цыганкова
yellow-arrow
Бенфика Трубина разгромила Каса Пию. Известны оценки украинца
Реал (Мадрид) Андрей Лунин Илья Волошин
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Relevo
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости