Реал тренировался с двумя украинскими голкиперами: Волошин присоединился к Лунину - ВИДЕО

Во время одной из тренировок первой команды мадридского "Реала" в сессии приняли участие сразу два украинских голкипера. Кроме Андрея Лунина, занимался также вратарь "Реала" U-17 Илья Волошин.

Relevo сообщает, что это была первая тренировка юного стража ворот с основной командой "сливочных".

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Волошин присоединился к мадридскому клубу в январе этого года. На данный момент он выступает в команде в возрасте до 17 лет. Предыдущим его клубом был "Райо Махадаонда".