Ярмолюк начнет первый матч Брентфорда в сезоне на скамейке для запасных

В матче первого тура АПЛ "Брентфорд" сыграет с "Кристал Пэлас". Украинский полузащитник Егор Ярмолюк начнет поединок со скамьи для запасных.

В трех летних спаррингах “пчел” Ярмолюк однажды выходил с первых минут. Дважды он появлялся во втором тайме.

Добавим, что оба матча против “Кристал Пэлас” в прошлом сезоне Егор начинал с запаса, а на поле выходил однажды.

Поединок начнется в 16.00.