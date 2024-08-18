Ярмолюк начнет первый матч Брентфорда в сезоне на скамейке для запасных
У "пчел" дерби Лондона
Getty Images / Global Images Ukraine
В матче первого тура АПЛ "Брентфорд" сыграет с "Кристал Пэлас". Украинский полузащитник Егор Ярмолюк начнет поединок со скамьи для запасных.
Your Bees for the season opener ????#BRECRY | #BrentfordFC pic.twitter.com/1OjfBFzxcC— Brentford FC (@BrentfordFC) August 18, 2024
В трех летних спаррингах “пчел” Ярмолюк однажды выходил с первых минут. Дважды он появлялся во втором тайме.
Добавим, что оба матча против “Кристал Пэлас” в прошлом сезоне Егор начинал с запаса, а на поле выходил однажды.
Поединок начнется в 16.00.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Реал тренировался с двумя украинскими голкиперами: Волошин присоединился к Лунину - ВИДЕО
- Камбэк Динамо, Левандовский спасает дебют Флика в Барсе и успешный старт Зинченко в АПЛ. Главные новости за 17 августа
- Бывший президент украинского клуба стал агентом Цыганкова
- Кривбасс в ЕК, Челси против Сити. Расписание футбола на 12 – 18 августа
- Динамо не сможет рассчитывать на форварда Матвея Пономаренко перед матчем с Зальцбургом в Лиге чемпионов
- Марлон расторг свой контракт с Шахтером
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн