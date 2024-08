Ярмолюк начнет первый матч Брентфорда в сезоне на скамейке для запасных

В матче первого тура АПЛ "Брентфорд" сыграет с "Кристал Пэлас". Украинский полузащитник Егор Ярмолюк начнет поединок со скамьи для запасных.

Your Bees for the season opener ????#BRECRY | #BrentfordFC pic.twitter.com/1OjfBFzxcC