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Ярмолюк начнет первый матч Брентфорда в сезоне на скамейке для запасных

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У "пчел" дерби Лондона

Ярмолюк начнет первый матч Брентфорда в сезоне на скамейке для запасных

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
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В матче первого тура АПЛ "Брентфорд" сыграет с "Кристал Пэлас". Украинский полузащитник Егор Ярмолюк начнет поединок со скамьи для запасных.

В трех летних спаррингах “пчел” Ярмолюк однажды выходил с первых минут. Дважды он появлялся во втором тайме.

Добавим, что оба матча против “Кристал Пэлас” в прошлом сезоне Егор начинал с запаса, а на поле выходил однажды.

Поединок начнется в 16.00.

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Брентфорд (Лондон) Кристал Пэлас (Лондон) Егор Ярмолюк
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