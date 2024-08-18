Один из худших в Роме. Оценки Довбика за дебютный матч в Серии А

"Волки" начали новый сезон в выездном поединке против "Кальяри" (0:0). Украинский новичок команды Артем Довбик вышел в стартовом составе и провел почти всю встречу. На 90-й минуте его сменил Стефан Эль-Шаарави.

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WhoScored поставил экс-форварду "Жироны" 6,4 балла (4-й показатель в команде с конца с учетом замен), SofaScore - 6,7 (меньше только у Николы Залевского).

Артем попал в перекладину, потерял голевой шанс, нанес 2 удара мимо ворот и один в створ, осуществил 27 касаний, сделал 87% точных пасов, выиграл две из трех воздушных дуэлей, дважды выносил мяч.