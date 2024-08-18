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Один из худших в Роме. Оценки Довбика за дебютный матч в Серии А

Наши за границей
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Артём впервые сыграл в итальянском чемпионате

Один из худших в Роме. Оценки Довбика за дебютный матч в Серии А

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Волки" начали новый сезон в выездном поединке против "Кальяри" (0:0). Украинский новичок команды Артем Довбик вышел в стартовом составе и провел почти всю встречу. На 90-й минуте его сменил Стефан Эль-Шаарави.

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WhoScored поставил экс-форварду "Жироны" 6,4 балла (4-й показатель в команде с конца с учетом замен), SofaScore - 6,7 (меньше только у Николы Залевского).

Артем попал в перекладину, потерял голевой шанс, нанес 2 удара мимо ворот и один в створ, осуществил 27 касаний, сделал 87% точных пасов, выиграл две из трех воздушных дуэлей, дважды выносил мяч.

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Артем Довбик ФК Рома
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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Morphyk7 (Черновцы)
18.08.2024 в 23:58
Рома - убийца нападающих. Там со времён креспо, тотти никто с игры более 10 мясей не забивал. Любая команда для довбыка кроме ромы. Да ещё и запорол выход 3 в 2.
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Комментарии 3
Morphyk7 (Черновцы)
18.08.2024 в 23:58
Рома - убийца нападающих. Там со времён креспо, тотти никто с игры более 10 мясей не забивал. Любая команда для довбыка кроме ромы. Да ещё и запорол выход 3 в 2.
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0
2
kollerkot (Киев)
19.08.2024 в 00:09
Креспо в Ромі не грав
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2
0
Alex_ForzaMilan (Корсунь )
19.08.2024 в 00:30
Тотті і Батистута
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0
0

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