Один из худших в Роме. Оценки Довбика за дебютный матч в Серии А
Артём впервые сыграл в итальянском чемпионате
Getty Images/Global Images Ukraine
"Волки" начали новый сезон в выездном поединке против "Кальяри" (0:0). Украинский новичок команды Артем Довбик вышел в стартовом составе и провел почти всю встречу. На 90-й минуте его сменил Стефан Эль-Шаарави.
WhoScored поставил экс-форварду "Жироны" 6,4 балла (4-й показатель в команде с конца с учетом замен), SofaScore - 6,7 (меньше только у Николы Залевского).
Артем попал в перекладину, потерял голевой шанс, нанес 2 удара мимо ворот и один в створ, осуществил 27 касаний, сделал 87% точных пасов, выиграл две из трех воздушных дуэлей, дважды выносил мяч.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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Morphyk7 (Черновцы)
18.08.2024 в 23:58
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