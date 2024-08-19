Гура: Отставка с поста тренера Шерифа стала для меня неожиданностью

Украинский тренер Юрий Гура прокомментировал свой уход с поста наставника "Шерифа". Цитирует тренера издание Sport.ua.

– "Шериф" я официально возглавил за два тура до финиша сезона-2023/24. Хотя готовить команду начал еще туром ранее, перед домашним матчем чемпионата с "Милсами" 4 мая. В этой игре я еще не был на тренерской скамье, наблюдал за игрой с трибуны. Затем было межсезонье, в которое наша команда провела серию контрольных матчей, которые были направлены на подготовку к старту в Лиге Европы. В первом двухраундовом поединке с азербайджанской "Зирой" мы сумели пройти дальше благодаря удачной серии пенальти, а вот следующий соперник, шведский "Эльфсборг", оказался значительно сильнее, преградив нам путь в турнире.

– Когда узнали о своей отставке?

– На следующий день после домашней победы в стартовом туре чемпионата над "Дачией" из Буюкань - 2:0. Меня пригласили на встречу с руководством и сообщили об этом решении. Расстались с "Шерифом" по-джентльменски, пожав друг другу руки и пожелав удачи.

– Отставка стала для вас неожиданностью?

– Вообще-то, да. Хотя к этому, похоже, все шло. Но как бы там ни было, а период, проведенный мной в "Шерифе", стал очень серьезным опытом. Поиграть в Лиге Европы - это дорогого стоит. Впечатлений от участия в еврокубковом турнире осталось много. И не только в футбольном плане, но и вообще. Скажем, увидел значительно обновленный Баку, который напоминает настоящий мегаполис. Запомнилось и путешествие в Швецию, где мы встречались с "Эльфборгом". Меня очень поразила инфраструктура, организация футбольного хозяйства и игры этого клуба. Поэтому есть что вспомнить, - рассказал Гура.