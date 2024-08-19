Гура: Чемпионат Украины значительно сильнее чемпионата Молдовы

Украинский тренер Юрий Гура, который не так давно покинул пост главного тренера "Шерифа", сравнил футбол и жизнь в Молдове и Украине.

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– За три месяца впечатление об уровне молдовского футбола вы, видимо, успели сформировать. Какой он?

– Могу сказать, что чемпионат Украины значительно сильнее.

– Кого-то из знакомых людей в Молдове встретили?

– Да, Дениса Дедечко. Когда-то он играл в "Александрии", а сейчас защищает цвета "Зимбру". Было приятно с ним увидеться, когда "Шериф" встречался с кишиневцами в конце прошлого чемпионата и в контрольном матче. Денис хоть и имеет почтенный по футбольным меркам возраст (ему 37 лет - прим. ред.), однако является одним из ведущих игроков в чемпионате Молдовы.

– А что скажете о Молдове в целом и о Тирасполе в частности?

– Особой разницы между Украиной и Молдовой я не увидел, ведь там сейчас очень много украинцев. Это было для меня довольно интересным и одновременно приятным фактом. В самом Кишиневе население больше разговаривает на молдовском или румынском языке, а вот в Тирасполе в окрестных приднестровских городах и селах часто приходится слышать украинский. Мне кажется, что украинцев там большая часть. Впрочем, это и неудивительно, ведь этот регион вплотную граничит с границей с Украиной. Там уже давно произошло смешение кровей, поэтому неудивительно, что в Тирасполе часто слышу суржик. Такой, как у нас в Одесской области или на моей Кировоградщине.