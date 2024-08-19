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Григорчук: Ничего не слышал о том, что могу покинуть Нефтчи

Наши за границей
Обновлено

Дела у тренера в Азербайджане идут пока что не очень

Григорчук: Ничего не слышал о том, что могу покинуть Нефтчи

фото из свободных источников

Новина українською

Главный тренер азербайджанского "Нефтчи" Роман Григорчук опроверг слухи о том, что он может покинуть команду, которую принял этим летом.

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- Играем не так, как нам хотелось бы. Не набираем очки. Проиграли "Сабаху" (0:2) по делу. Недоволен всем этим.

- Говорят, что вы можете покинуть команду. Это возможно?

- О таких слухах ничего не слышал. Не читал ничего такого.

- У вас нет проблем с руководством клуба?

- На этой неделе мы даже не общались.

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Источник:
Azerisport
Опубликовал: Михаил Черныш
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