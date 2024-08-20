Римская пресса о Довбике: Выглядел растерянным. Дебют, который нужно забыть. Избыток эгоизма
Столичные журналисты высказались о первом матче нападающего
Фото: officialasroma
Местные СМИ оценили действия экс-форварда "Жироны" в 1-м туре Серии А.
- Roma Today: “Дебют, который украинцу нужно забыть. Его закрыли центральные защитники "Кальяри". Единственным его достижением стал удар в перекладину с хорошей позиции”.
- Giallorossi.net: “Фантасмагорический первый тайм, во втором тайме было заметно его взаимодействие с Пеллегрини и удар в перекладину. Нуждается в адаптации к командным механизмам, ему не хватает взаимопонимания с новыми партнерами”.
- IlRomanista: “У него есть все смягчающие обстоятельства, но, по крайней мере, три четверти игры он выглядел растерянным. Это в лучшем случае. Он вспыхнул только в конце: удар в перекладину, избыток эгоизма”.
В ближайшее воскресенье "Рома" будет принимать "Эмполи".
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Источник:FanDay
Опубликовал: Александр Симченко
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