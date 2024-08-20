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Римская пресса о Довбике: Выглядел растерянным. Дебют, который нужно забыть. Избыток эгоизма

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Столичные журналисты высказались о первом матче нападающего

Римская пресса о Довбике: Выглядел растерянным. Дебют, который нужно забыть. Избыток эгоизма

Фото: officialasroma

Новина українською

Местные СМИ оценили действия экс-форварда "Жироны" в 1-м туре Серии А.

  • Roma Today: “Дебют, который украинцу нужно забыть. Его закрыли центральные защитники "Кальяри". Единственным его достижением стал удар в перекладину с хорошей позиции”.
  • Giallorossi.net: “Фантасмагорический первый тайм, во втором тайме было заметно его взаимодействие с Пеллегрини и удар в перекладину. Нуждается в адаптации к командным механизмам, ему не хватает взаимопонимания с новыми партнерами”.
  • IlRomanista: “У него есть все смягчающие обстоятельства, но, по крайней мере, три четверти игры он выглядел растерянным. Это в лучшем случае. Он вспыхнул только в конце: удар в перекладину, избыток эгоизма”.

В ближайшее воскресенье "Рома" будет принимать "Эмполи".

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Артем Довбик ФК Рома
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Источник:
FanDay
Опубликовал: Александр Симченко
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