Тренер Олимпика – о Мудрике: Выглядит как-то неуклюже для игрока Челси

Наставник кропивницкого "Олимпика" заявил, что Мудрику следует нанимать личного тренера для завершения атак.

“Мудрик – талантливый парень, но ему нужно много работать над завершением. То, что он проводит в тренажерном зале, пока это помогает ему быть в скоростном режиме. Но он перегружает себя силовыми тренировками и мало уделяет времени технической части.

Особенно на завершающей стадии. У него именно поэтому дисбаланс. Значит, чего-то не хватает в ощущении мяча. Вечно у Мудрика в последний момент то мяч сваливается, то мимо мяча, то на трибуны".