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Тренер Олимпика – о Мудрике: Выглядит как-то неуклюже для игрока Челси

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Юрий Кевлич высказал мнение о Михаиле в составе синих

Тренер Олимпика – о Мудрике: Выглядит как-то неуклюже для игрока Челси

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Наставник кропивницкого "Олимпика" заявил, что Мудрику следует нанимать личного тренера для завершения атак.

“Мудрик – талантливый парень, но ему нужно много работать над завершением. То, что он проводит в тренажерном зале, пока это помогает ему быть в скоростном режиме. Но он перегружает себя силовыми тренировками и мало уделяет времени технической части.

Особенно на завершающей стадии. У него именно поэтому дисбаланс. Значит, чего-то не хватает в ощущении мяча. Вечно у Мудрика в последний момент то мяч сваливается, то мимо мяча, то на трибуны".

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"Выглядит как-то это неуклюже для игрока "Челси". На него надеются и тренер, и руководство, а завершения нет. Вроде бы проводит большой объем работы, но выходит бесполезно. Это напоминает мне грузинских игроков, которые у меня часто были: "Одного обыграл, второго, третьего, а здесь поле закончилось. Поэтому советую нанимать личного тренера для завершения атак", – считает специалист.

В матче 1-го тура против "Манчестер Сити" Михаил не появился на поле.

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Источник:
Zbirna
Опубликовал: Александр Симченко
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