Тренер Олимпика – о Мудрике: Выглядит как-то неуклюже для игрока Челси
Юрий Кевлич высказал мнение о Михаиле в составе синих
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Наставник кропивницкого "Олимпика" заявил, что Мудрику следует нанимать личного тренера для завершения атак.
“Мудрик – талантливый парень, но ему нужно много работать над завершением. То, что он проводит в тренажерном зале, пока это помогает ему быть в скоростном режиме. Но он перегружает себя силовыми тренировками и мало уделяет времени технической части.
Особенно на завершающей стадии. У него именно поэтому дисбаланс. Значит, чего-то не хватает в ощущении мяча. Вечно у Мудрика в последний момент то мяч сваливается, то мимо мяча, то на трибуны".
"Выглядит как-то это неуклюже для игрока "Челси". На него надеются и тренер, и руководство, а завершения нет. Вроде бы проводит большой объем работы, но выходит бесполезно. Это напоминает мне грузинских игроков, которые у меня часто были: "Одного обыграл, второго, третьего, а здесь поле закончилось. Поэтому советую нанимать личного тренера для завершения атак", – считает специалист.
В матче 1-го тура против "Манчестер Сити" Михаил не появился на поле.
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