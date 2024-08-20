Стало известно, кто в АПЛ предложил за Цыганкова 30 млн евро
Об этом говорится в материале AS
Getty Images/Global Images Ukraine
Испанский источник утверждает, что "Манчестер Юнайтед" готов выплатить за украинца необходимую сумму для осуществления трансфера.
Ранее сообщалось, что клуб из Премьер-лиги получил отказ от каталонцев, но не уточнялось, были ли это именно "красные дьяволы".
В прошлом сезоне Виктор оформил 15 результативных действий в 34 матчах за "бело-красных". Он пропустил стартовый поединок Ла Лиги против "Бетиса" из-за повреждения. К концу лета бронзовый призер Примеры встретится в чемпионате с "Атлетико" и "Осасуной".
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Источник:AS
Опубликовал: Александр Симченко
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