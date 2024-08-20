Манчестер Сити больше не интересуется Луниным
Один из претендентов на кипера прекращает борьбу за трансфер
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Angel Martinez
Для чемпиона АПЛ подписание украинского вратаря больше не актуально. Дело в том, что Эдерсон сообщил клубу, что остается в составе "горожан" и не будет менять прописку.
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Ранее портал Onefootball писал, что бразильский кипер может перебраться в Саудовскую Аравию, поэтому "небесно-голубым" нужно срочно искать замену.
Источник утверждал, что "Манчестер Сити" планировало выделить на трансфер Андрея 35 млн евро и для Мадрида эта сумма была приемлемой. Напомним, что по действующему контракту Лунин проводит последний сезон в "Реале".
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Источник:TodoFichajes, Onefootball
Опубликовал: Александр Симченко
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