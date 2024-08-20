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Не играл с 2020 года. Бывший защитник Динамо нашел новый клуб

Наши за границей

Украинец будет выступать в Первой лиге Польши

Не играл с 2020 года. Бывший защитник Динамо нашел новый клуб

Фото: Kotwica Kołobrzeg

Новина українською

Украинский защитник Владимир Костевич нашел себе новую команду.

31-летний футболист будет играть за клуб "Котвица", выступающий в 1-й лиге Польши. Срок действия контракта не разглашается, но по данным Transfermarkt, он подписал договор до 30 июня 2025 года.

Переход состоялся на правах свободного агента.

Напомним, Костевич - воспитанник УФК "Львов", играл за "Карпаты" и польский "Лех". В 2020 году он перешел в "Динамо", но из-за травм за "бело-синих" так и не дебютировал. Киевляне отдавали защитника в аренду в "Рух", где он также на поле не появлялся.

В марте 2023 он подписал контракт с "Вартой" Познань, за которую не сыграл ни одного матча. Последний раз Костевич выходил на поле в официальном матче в июле 2020, когда он представлял "Лех" Познань.

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Владимир Костевич
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Источник:
Kotwica Kołobrzeg
Опубликовал: Алина Ерофеева
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