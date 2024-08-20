Судаков: Мудрик сможет выиграть Золотой мяч - все зависит только от него
Георгий и Михаил - давние друзья
Фото з відкритих джерел
Полузащитник "
"Михаил — невероятный игрок, у него нет верхнего предела, и он может выиграть "Золотой мяч" благодаря своим качествам, но все зависит только от него.
Я верю, что он сможет проявить свои лучшие качества. Украина — невероятно талантливая страна, и он — прекрасный пример для нас", - рассказал Судаков.
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Источник:The Guardian
Опубликовал: Михаил Черныш
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