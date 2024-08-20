Судаков: Мудрик сможет выиграть Золотой мяч - все зависит только от него

Полузащитник " Шахтера " Георгий Судаков, который также является близким другом Михаила Мудрика, верит, что у вингера все получится в "Челси".

"Михаил — невероятный игрок, у него нет верхнего предела, и он может выиграть "Золотой мяч" благодаря своим качествам, но все зависит только от него.

Я верю, что он сможет проявить свои лучшие качества. Украина — невероятно талантливая страна, и он — прекрасный пример для нас", - рассказал Судаков.