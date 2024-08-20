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Лунин остается в Реале еще на год, чтобы уйти летом свободным агентом

Наши за границей

Якобы, такой стратегии будут придерживаться игрок и его агент

Лунин остается в Реале еще на год, чтобы уйти летом свободным агентом

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский вратарь "Реала" Андрей Лунин, вероятно, останется в королевском клубе до конца текущего сезона, то есть, до окончания своего контракта, который истекает летом 2025 года.

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Об этом пишет Defensa Central, рассуждая о будущем украинца.

Этим летом украинец никуда не уйдет, но и не будет продлевать контракт с "Реалом". Однако уже зимой украинец сможет вести переговоры с другими клубами, чтобы летом уйти на правах свободного агента, то есть – бесплатно.

По данным источника, именно такой стратегии будет придерживаться агент игрока Хорхе Мендеш.

Также отмечается, что в "Реале" недовольны такой позицией украинца. В случае ухода украинца клуб хотел бы получить определенную компенсацию.

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Напомним, что в первых двух официальных матчах сезона Лунин оставался на скамейке запасных, а играл ожидаемо Тибо Куртуа.

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Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Источник:
Defensa Central
Опубликовал: Михаил Черныш
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