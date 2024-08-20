Цыганков вернулся к тренировкам в общей группе Жироны. ВИДЕО

Украинский вингер "Жироны" Виктор Цыганков вернулся к тренировкам в общей группе команды.

Вероятно, Виктор будет готов сыграть в ближайшем матче против "Атлетико", который состоится 25 августа.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что украинец пропустил поединок первого тура Ла Лиги с "Бетисом" (1:1) из-за простуды.

В минувшем сезоне Цыганков провел 34 матча за "Жирону" во всех турнирах, в которых забил 8 голов и отдал 7 ассистов.

Часть текущей предсезонной подготовки Виктор пропустил из-за травмы, которую он получил на Евро-2024.