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Цыганков вернулся к тренировкам в общей группе Жироны. ВИДЕО

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Вероятно, Виктор будет готов сыграть в матче с Атлетико

Цыганков вернулся к тренировкам в общей группе Жироны. ВИДЕО

instagram.com/gironafc

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский вингер "Жироны" Виктор Цыганков вернулся к тренировкам в общей группе команды.

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Вероятно, Виктор будет готов сыграть в ближайшем матче против "Атлетико", который состоится 25 августа.

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Напомним, что украинец пропустил поединок первого тура Ла Лиги с "Бетисом" (1:1) из-за простуды.

В минувшем сезоне Цыганков провел 34 матча за "Жирону" во всех турнирах, в которых забил 8 голов и отдал 7 ассистов.

Часть текущей предсезонной подготовки Виктор пропустил из-за травмы, которую он получил на Евро-2024.

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Виктор Цыганков Жирона
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Комментарии
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Djarik
20.08.2024 в 19:46
Як він заєбав вже. Це на 2-3 неділі і знову травма
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0
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Комментарии 1
Djarik
20.08.2024 в 19:46
Як він заєбав вже. Це на 2-3 неділі і знову травма
Ответить
0
0

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