Цыганков вернулся к тренировкам в общей группе Жироны. ВИДЕО
Вероятно, Виктор будет готов сыграть в матче с Атлетико
instagram.com/gironafc
Украинский вингер "Жироны" Виктор Цыганков вернулся к тренировкам в общей группе команды.
Вероятно, Виктор будет готов сыграть в ближайшем матче против "Атлетико", который состоится 25 августа.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, что украинец пропустил поединок первого тура Ла Лиги с "Бетисом" (1:1) из-за простуды.
В минувшем сезоне Цыганков провел 34 матча за "Жирону" во всех турнирах, в которых забил 8 голов и отдал 7 ассистов.
Часть текущей предсезонной подготовки Виктор пропустил из-за травмы, которую он получил на Евро-2024.
???? Bon dia, EQUIP! pic.twitter.com/1z5cQzuRlm— Girona FC (@GironaFC) August 20, 2024
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Djarik
20.08.2024 в 19:46
Ответить
0
0
Популярное сейчас
- Названа сумма, за которую Динамо готово отпустить Шапаренко
- Вингер Динамо получит дебютный вызов в сборную Украины - СМИ
- Экс-полузащитник Днепра: Я готов был заняться клубом. Но мне так никто не перезвонил
- Украинец забил со штрафного на 90+4′ минуте и вывел Академию Пушкаш в следующий раунд квалификации
- Официально: Патрик ван Леувен - главный тренер Металлиста 1925
- У Герреро возник конфликт с главным тренером Зари
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн
Комментарии 1