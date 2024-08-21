Зинченко: Лучшим тренером из нынешних игроков Арсенала станет Жоржиньо, все что он говорит - работает

Украинский защитник лондонского " Арсенала " Александр Зинченко порассуждал о том, хотел бы он в будущем стать тренером.

"Надеюсь, что до этого еще далеко. Хочется верить, что у меня впереди еще долгая карьера игрока, но да, я держу в голове вариант того, что, возможно, однажды я смогу стать тренером. Я очень сильно хочу остаться в футболе, но, честно говоря, пока не знаю, в какой роли.

Я учился у всех менеджеров, с которыми работал на протяжении карьеры. Они разные и имеют разные черты характера, но все они требовательны, просто одержимы победой.

На данный момент я бы сказал, что лучшим тренером из нынешних игроков "Арсенала" станет Жоржиньо. У него лучший футбольный мозг. Все, что он говорит, действительно работает, и я тоже учусь у него.

Если я стану тренером, то, безусловно, я хотел бы, чтобы моя команда контролировала мяч и доминировала. Это не означает, что вам нужно меньше бегать - это означает, что вы должны наслаждаться игрой в футбол и быть очень агрессивным без мяча. Вам нужно быть очень компактной командой, и еще много чего другого, слишком много, чтобы перечислять сейчас", - рассказал Зинченко.