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Зинченко рассказал о главном футбольном уроке от своей мамы, который он усвоил еще в детстве

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Алекс вспомнил время, когда он только начал заниматься футболом

Зинченко рассказал о главном футбольном уроке от своей мамы, который он усвоил еще в детстве

Фото: Arsenal

Новина українською

Украинский защитник лондонского "Арсенала" Александр Зинченко вспомнил о том, как он делал первые шаги в футболе, и какие уроки он извлек из того времени.

"Первый урок, который приходит мне на ум, — это урок моей мамы. Когда я вернулся с первой тренировки, мне было около семи лет, я пришел домой и чуть не плакал, жалуясь, что мне никто не пасует мяч, потому что я был там самым младшим.

Там были ребята, которые были на четыре или пять лет старше меня, и они не хотели пасовать. Поэтому моя мама сказала: "Ладно, если никто не пасует тебе мяч, тогда иди и возьми его!" Это был урок, который изменил меня, и я запомнил его на всю жизнь.

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Честно говоря, мама меня очень вдохновила. Этого бы не произошло, если бы она не увидела огонь в моих глазах. Она увидела, что я действительно хочу стать профессиональным футболистом. Поэтому она отдала все, чтобы моя мечта осуществилась. Так что для меня это стало дополнительной мотивацией доказать ее правоту", - рассказал Зинченко.

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Источник:
arsenal.com
Опубликовал: Михаил Черныш
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