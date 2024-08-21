Довбик начал интенсивные занятия по итальянскому языку с частным преподавателем

Украинский новичок “Ромы” активно начинает учить итальянский для взаимопонимания с партнерами и тренерским штабом.

“Это ускорит процесс адаптации. Четкие доказательства. Даже в "Кальяри" фактически были моменты недоразумений с товарищами по команде, особенно с капитаном Пеллегрини, который пытался объяснить ему меры предосторожности, которые необходимо принять во время его дебюта в Серии А.

Его поддерживает и супруга Юлия, которая с начала лета берёт уроки итальянского. После завершения интенсивного курса все будет легче, и для Довбика, и для всей "Ромы", – говорится в материале.