Довбик начал интенсивные занятия по итальянскому языку с частным преподавателем
Это ускорит адаптацию
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Украинский новичок “Ромы” активно начинает учить итальянский для взаимопонимания с партнерами и тренерским штабом.
“Это ускорит процесс адаптации. Четкие доказательства. Даже в "Кальяри" фактически были моменты недоразумений с товарищами по команде, особенно с капитаном Пеллегрини, который пытался объяснить ему меры предосторожности, которые необходимо принять во время его дебюта в Серии А.
Его поддерживает и супруга Юлия, которая с начала лета берёт уроки итальянского. После завершения интенсивного курса все будет легче, и для Довбика, и для всей "Ромы", – говорится в материале.
25 августа "волки" будут принимать "Эмполи".
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