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Довбик начал интенсивные занятия по итальянскому языку с частным преподавателем

Наши за границей
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Это ускорит адаптацию

Довбик начал интенсивные занятия по итальянскому языку с частным преподавателем

Фото - Іmagephotoagency.it

Новина українською

Украинский новичок “Ромы” активно начинает учить итальянский для взаимопонимания с партнерами и тренерским штабом.

“Это ускорит процесс адаптации. Четкие доказательства. Даже в "Кальяри" фактически были моменты недоразумений с товарищами по команде, особенно с капитаном Пеллегрини, который пытался объяснить ему меры предосторожности, которые необходимо принять во время его дебюта в Серии А.

Его поддерживает и супруга Юлия, которая с начала лета берёт уроки итальянского. После завершения интенсивного курса все будет легче, и для Довбика, и для всей "Ромы", – говорится в материале.

25 августа "волки" будут принимать "Эмполи".

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Артем Довбик ФК Рома
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Источник:
TUTTOmercatoWEB, Gazzetta.it
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
21.08.2024 в 04:51
Слушай пластинки Адриано Челентано. Итальянский выучишь за считанные дни! Ты меня понял сынок? Amore, amore, amore, amore, amore, amore no(Amore no)
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Комментарии 1
avatar
жажа_the_best (Харьков)
21.08.2024 в 04:51
Слушай пластинки Адриано Челентано. Итальянский выучишь за считанные дни! Ты меня понял сынок? Amore, amore, amore, amore, amore, amore no(Amore no)
Ответить
0
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