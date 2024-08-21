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Словакия U-17 вызвала украинца на отбор Евро. Близкие футболиста взяли время подумать

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Семья не спешит менять гражданство

Словакия U-17 вызвала украинца на отбор Евро. Близкие футболиста взяли время подумать

Фото - Слован

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Юношеская сборная во второй раз пытается заиграть 15-летнего Алексея Завору. Харьковчанин уже 2 сезона представляет братиславский "Слован" (2009 г.р.).

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Весной Словакия U-17 уже хотела видеть украинца в составе, но он получил травму. Также близкие спортсмена пока не дают согласия на смену гражданства.

Добавим, что в "Словане" на правах аренды выступает 20-летний Дмитрий Лактионов, который уже провел 4 матча в дубле во Второй лиге. Кроме того, в резервном коллективе играет 18-летний защитник Владислав Безгуба.

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Словакия Слован (Братислава)
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Источник:
Футбол 24
Опубликовал: Александр Симченко
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