Словакия U-17 вызвала украинца на отбор Евро. Близкие футболиста взяли время подумать
Семья не спешит менять гражданство
Фото - Слован
Юношеская сборная во второй раз пытается заиграть 15-летнего Алексея Завору. Харьковчанин уже 2 сезона представляет братиславский "Слован" (2009 г.р.).
Весной Словакия U-17 уже хотела видеть украинца в составе, но он получил травму. Также близкие спортсмена пока не дают согласия на смену гражданства.
Добавим, что в "Словане" на правах аренды выступает 20-летний Дмитрий Лактионов, который уже провел 4 матча в дубле во Второй лиге. Кроме того, в резервном коллективе играет 18-летний защитник Владислав Безгуба.
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Источник:Футбол 24
Опубликовал: Александр Симченко
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