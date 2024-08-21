Словакия U-17 вызвала украинца на отбор Евро. Близкие футболиста взяли время подумать

Юношеская сборная во второй раз пытается заиграть 15-летнего Алексея Завору. Харьковчанин уже 2 сезона представляет братиславский "Слован" (2009 г.р.).

Весной Словакия U-17 уже хотела видеть украинца в составе, но он получил травму. Также близкие спортсмена пока не дают согласия на смену гражданства.

Добавим, что в "Словане" на правах аренды выступает 20-летний Дмитрий Лактионов, который уже провел 4 матча в дубле во Второй лиге. Кроме того, в резервном коллективе играет 18-летний защитник Владислав Безгуба.