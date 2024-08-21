Ермачкова хотят вернуть в Украину

"Динамо" (Киев) рассматривает сотрудничество с 19-летним Иваном Ермачковым. Столичный клуб следил за футболистом во время Евро U-19.

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До августа 2022-го защитник представлял "Колос". Сначала он играл в "Вупперталере" U-19 в Юниорской Бундеслиге (Запад). Этим летом украинец подписал соглашение с "Вердером" и будет выступать в дубле "музыкантов" в четвертом дивизионе. Кроме бременского клуба, его хотели видеть у себя "Фрайбург" и "Шальке".

В юношеской сборной "желто-синих" Ермачков сыграл 6 поединков, три из которых – на Евро U-19.